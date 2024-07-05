Белорусское вино стало чаще завозиться в Россию

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что так как Белоруссия никогда не славилась виноделием, вино с похожими названиями может быть предметом реэкспорта, а МЗВВ используется как логистическое плечо между реальным производителем и дистрибутором.