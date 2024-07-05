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Банки начали пилот единого платежного QR-кода

Пилот работы единого QR-кода для оплаты в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) полноценно запущен, рассказал «Ъ» заместитель председателя правления ВТБ Вадим Кулик в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Источник: Freepik

«Первые 9 банков, включая ВТБ, и 800 ТСП вошли в пилот, сейчас в этих точках уже работает в рамках пилота универсальный QR-код», — сообщил господин Кулик. По его словам, всего в группу ЦБ и НСПК по пилотированию нового платежного инструмента вошли 15 российских банков.

Впрочем, не все участники рынка восприняли идею введения единого QR положительно. Ранее в феврале 2024 года глава Сбербанка Герман Греф оценивал введение единого QR как «самое негативное решение», которое может принять Банк России и которое может убить стимул банка к инновациям.

Более того, параллельно группой банков ведется аналогичная работа по другому единому QR. Как сообщала газета «Известия» в конце июня, в консорциум объединились Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк. Предполагается, что для единого QR в пользу консорциума будет передан сервис Сбербанка MultiQR (ранее «Плати QR»), расчеты по которому продолжит проводить крупнейший российский банк.

«По большому счету мы сейчас спорим (с другими банками.— “Ъ”) о разных форматах, стандартах обмена информацией. Если каждый банк или группы банков понаделают QR-коды, то клиент, приходя в ТСП, будет вынужден выбрать один, а самой ТСП при этом иметь в наличии набор этих QR-кодов. Для торговой точки это дорого, а для клиента — неудобно, будет сложно разобраться, какой выбрать», — считает господин Кулик. Он сравнивает это с единым форматом платежного поручения, о стандарте которого банки договорились уже давно и по которому споров не возникает: здесь — в случае с QR — это то же самое, это всего лишь стандарт сообщения".