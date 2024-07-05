Банки начали пилот единого платежного QR-кода

«По большому счету мы сейчас спорим (с другими банками.— “Ъ”) о разных форматах, стандартах обмена информацией. Если каждый банк или группы банков понаделают QR-коды, то клиент, приходя в ТСП, будет вынужден выбрать один, а самой ТСП при этом иметь в наличии набор этих QR-кодов. Для торговой точки это дорого, а для клиента — неудобно, будет сложно разобраться, какой выбрать», — считает господин Кулик. Он сравнивает это с единым форматом платежного поручения, о стандарте которого банки договорились уже давно и по которому споров не возникает: здесь — в случае с QR — это то же самое, это всего лишь стандарт сообщения".