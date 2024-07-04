Власти смягчили методику расчета налога на добычу угля

Кроме того, если первоначально цена реализации должна была определяться на основе стоимости угля только в дальневосточных портах, то теперь для ее определения предложено использоваться и его стоимость в портах Северо-Запада и Юга. Пропорции для разных типов угля будут разные: для энергетического угля — 50 на 50, то есть будет браться средняя цена между ценниками Дальнего Востока и портов Северо-Запада и Юга, для коксующегося — вес восточного направления составит 85%, а Северо-Запада и Юга — 15%, для антрацита цены, наоборот, будут определяться в основном в портах Северо-Запада и Юга (вес — 90%), а на Дальний Восток придется 10%.