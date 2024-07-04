Управляющая компания «Макфы» перешла под контроль структуры Россельхозбанка

«Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Общество с ограниченной ответственностью “РСХБ-финанс”», — сказано в выписке.
8 мая Центральный районный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества компании «Макфа» и нескольких физических и юридических лиц. Всего ответчиками по иску выступают более 30 юридических лиц и свыше 10 физических лиц, в том числе «Смак», «Новая пятилетка», Первый хлебокомбинат, «Эм джи си интернэшнл Б. В.», «Арком», Мишкинский комбинат хлебопродуктов, «Родник», Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и другие. По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет порядка 46 млрд рублей.
По данным Центрального районного суда, исковые требования Генпрокуратуры основывались на нарушении положений ст. 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и ст. 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) федерального закона «О противодействии коррупции».