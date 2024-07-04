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Сколько драгоценностей можно брать за границу без декларации

Статья 226.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере. К числу таких товаров могут быть отнесены некоторые ювелирные изделия и украшения, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Источник: РИА "Новости"

При выезде и въезде в страну особую осмотрительность должны проявить владельцы следующих украшений:

  • изделия из драгоценных металлов

Это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий).

  • изделия из драгоценных камней и природного жемчуга

Речь идет о природных алмазах, изумрудах, рубинах, сапфирах и александритах, природном жемчуге в сыром (естественном) и обработанном виде. В ряде случаев также и янтарные образования.

  • часы (в том числе наручные и карманные) с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом

Здесь речь идет не только о часах, но и об отдельных частях, которые содержат драгоценные металлы (корпус для часов, ремешки, ленты и браслеты для часов).

«Владельцы таких изделий, которые хотят провезти их через таможенную границу, если их стоимость превышает 1 000 000 рублей, обязаны заполнить таможенную декларацию. Вывоз таких ювелирных украшений не облагается ни налогом, ни пошлиной», — отмечает адвокат.

По его словам, важно также на весь период поездки «обеспечить сохранность своего экземпляра декларации, чтобы при возвращении подтвердить, что эти украшения не были приобретены за границей».

Даже если сумма не превышает одного миллиона, рекомендуется также в добровольном порядке задекларировать ювелирные украшения, чтобы по возвращении подтвердить факт того, что эти украшения не были приобретены за рубежом.

Ведь в обратном случае возможно взимание пошлины, если общая стоимость ввозимого имущества превысит лимит беспошлинного ввоза.

С 1 апреля этого года лимиты беспошлинного ввоза составляют: 500 евро и 25 кг — для наземного перемещения, 10 000 евро и 50 кг — для воздушного, напомнил адвокат.

Елена Рогачева

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».