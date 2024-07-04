Сколько драгоценностей можно брать за границу без декларации

При выезде и въезде в страну особую осмотрительность должны проявить владельцы следующих украшений:
- изделия из драгоценных металлов
Это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий).
- изделия из драгоценных камней и природного жемчуга
Речь идет о природных алмазах, изумрудах, рубинах, сапфирах и александритах, природном жемчуге в сыром (естественном) и обработанном виде. В ряде случаев также и янтарные образования.
- часы (в том числе наручные и карманные) с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом
Здесь речь идет не только о часах, но и об отдельных частях, которые содержат драгоценные металлы (корпус для часов, ремешки, ленты и браслеты для часов).
«Владельцы таких изделий, которые хотят провезти их через таможенную границу, если их стоимость превышает 1 000 000 рублей, обязаны заполнить таможенную декларацию. Вывоз таких ювелирных украшений не облагается ни налогом, ни пошлиной», — отмечает адвокат.
По его словам, важно также на весь период поездки «обеспечить сохранность своего экземпляра декларации, чтобы при возвращении подтвердить, что эти украшения не были приобретены за границей».
Ведь в обратном случае возможно взимание пошлины, если общая стоимость ввозимого имущества превысит лимит беспошлинного ввоза.
С 1 апреля этого года лимиты беспошлинного ввоза составляют: 500 евро и 25 кг — для наземного перемещения, 10 000 евро и 50 кг — для воздушного, напомнил адвокат.
Елена Рогачева
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