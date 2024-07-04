Сколько драгоценностей можно брать за границу без декларации

Речь идет о природных алмазах, изумрудах, рубинах, сапфирах и александритах, природном жемчуге в сыром (естественном) и обработанном виде. В ряде случаев также и янтарные образования.

Здесь речь идет не только о часах, но и об отдельных частях, которые содержат драгоценные металлы (корпус для часов, ремешки, ленты и браслеты для часов).

«Владельцы таких изделий, которые хотят провезти их через таможенную границу, если их стоимость превышает 1 000 000 рублей, обязаны заполнить таможенную декларацию. Вывоз таких ювелирных украшений не облагается ни налогом, ни пошлиной», — отмечает адвокат.

По его словам, важно также на весь период поездки «обеспечить сохранность своего экземпляра декларации, чтобы при возвращении подтвердить, что эти украшения не были приобретены за границей».

Даже если сумма не превышает одного миллиона, рекомендуется также в добровольном порядке задекларировать ювелирные украшения, чтобы по возвращении подтвердить факт того, что эти украшения не были приобретены за рубежом.