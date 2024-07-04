Россия сократила импорт турецких цитрусов в мае в два раза

Экспорт мандаринов составил 411 т, что в 6,5 раз меньше показателей прошлого года. Всего на них пришлось 7% всего импорта цитрусов из Турции. Лимонов в Россию поставили 2,2 тыс. т, сократив показатели в три раза. При этом лимоны все еще составляют одну из основных частей импорта цитрусов, на них приходится 40% от всех поставок.