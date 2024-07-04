Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия сократила импорт турецких цитрусов в мае в два раза

Поставки турецких апельсинов в Россию сократились в мае этого года в 14 раз. Импорт всех цитрусов из Турции сократился в два раза в сравнении с маем 2023 года. Россия закупила всего 5,6 тыс. т турецких апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и лимонов в мае 2024 года, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные взаимной торговли обеих стран.

Источник: Freepik

Экспорт мандаринов составил 411 т, что в 6,5 раз меньше показателей прошлого года. Всего на них пришлось 7% всего импорта цитрусов из Турции. Лимонов в Россию поставили 2,2 тыс. т, сократив показатели в три раза. При этом лимоны все еще составляют одну из основных частей импорта цитрусов, на них приходится 40% от всех поставок.

На первом месте находятся грейпфруты — 52% от всего импорта. Только они показали положительную динамику: в мае 2024 года Россия закупила их 2,9 тыс. т, что в шесть раз больше данных прошлогоднего мая. Помимо Турции цитрусы поставляют в Россию Марокко, Египет, Иран и Бразилия.