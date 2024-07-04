Первый банк начал проводить платежи через универсальный QR-код

Выводить код для оплаты можно любыми способами: на экране терминала, а также распечатать код, в том числе и на бумажном предчеке во время совершения покупки. Оплатить покупку можно, отсканировав универсальный QR штатной камерой смартфона или с помощью банковского приложения.