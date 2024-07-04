Первый банк начал проводить платежи через универсальный QR-код

«Банк “Русский стандарт” в сотрудничестве с Национальной системой платежных карт (НСПК) обеспечил техническую возможность приема универсального QR-кода для оплаты покупок на кассе первого клиента своей эквайринговой сети. Теперь компании — клиенты банка “Русский стандарт” по эквайрингу могут подключить себе возможность приема платежей по универсальному QR-коду в своей кассовой зоне», — сказали в пресс-службе.
Выводить код для оплаты можно любыми способами: на экране терминала, а также распечатать код, в том числе и на бумажном предчеке во время совершения покупки. Оплатить покупку можно, отсканировав универсальный QR штатной камерой смартфона или с помощью банковского приложения.
Эквайринговая сеть «Русского стандарта» занимает пятое место по величине в России и 81 место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров, а также — 23 место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайреров в Европе.
Ранее сообщалось, что Банк России запустит в середине года пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом с несколькими банками. Универсальный QR-код для оплаты покупок поможет упростить клиентам расчеты на кассе, объединив разрозненные QR-коды (Система быстрых платежей и pay-сервисов различных банков).