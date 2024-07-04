Минэкономики: рост ВВП России в мае ускорился до 4,5%

По итогам прошлого года российская экономика выросла на 3,6%, а за первый квартал 2024 года — 5,4%. Доля импорта в прошлом году составила 19% ВВП. Президент России Владимир Путин поручал снизить ее до 17%. По его словам, темпы роста экономики страны опережают среднемировые. В первом полугодии 2024 года, говорил президент, ВВП вырастет на 5%.