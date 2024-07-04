Минэкономики: рост ВВП России в мае ускорился до 4,5%

По данным ведомства, основные драйверы роста — обрабатывающая промышленность и строительство. Так, производство компьютеров, электроники и оптики за январь—май 2024 года выросло почти на 40% к тому же периоду прошлого года. Также отмечается положительная динамика химической и пищевой промышленности.
Согласно прогнозу Центробанка, в 2024 году ВВП вырастет на 2,5−3,5%. При этом в 2025-м регулятор ожидает роста экономики от 1−2%, в 2026-м — 1,5−2,5%. Минэкономики в апрельском прогнозе указывало, что в 2024 году рост ВВП составит 2,8%, в 2025-м — 2,3%, в 2026 — 2,3%.
По итогам прошлого года российская экономика выросла на 3,6%, а за первый квартал 2024 года — 5,4%. Доля импорта в прошлом году составила 19% ВВП. Президент России Владимир Путин поручал снизить ее до 17%. По его словам, темпы роста экономики страны опережают среднемировые. В первом полугодии 2024 года, говорил президент, ВВП вырастет на 5%.