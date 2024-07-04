Комитет Думы отклонил поправку об отмене акциза на жидкую сталь

«Я могу сказать, что между НДПИ и акцизом нет никакой разницы. В одном случае это механизм изъятия природной ренты, в другом случае — это механизм изъятия экономической ренты, поэтому здесь это эквивалентно. С точки зрения металлургических компаний я уже прокомментировал, что, по нашему мнению, их финансовое положение сейчас позволяет спокойно уплачивать акциз, и никогда он не вводился как временный, это было мнение отдельной компании», — сказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
«Поправки отклонены», — сказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
С начала 2022 года в РФ введен акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы на базисе FOB (Free on Board — стоимость до погрузки) в российских морских портах Южного федерального округа.
С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тыс. рублей за 1 тонну.
Ранее Сазанов также отмечал, что Минфин РФ видит улучшение финансово-экономических показателей металлургов в первом квартале 2024 года и не видит целесообразности в отмене акциза на жидкую сталь.