Инвесторы в РФ заняли осторожную позицию, но потенциал роста сохраняется

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений, но в целом сохраняет потенциал развития краткосрочного повышения по индексу Мосбиржи, который может реализовать в ближайшие сессии. Накануне индикатор смог устоять выше 3200 пунктов, а следующая краткосрочная поддержка расположена у 3180 пунктов. На российском рынке на фоне продолжения разговоров об еще одном повышении ключевой процентной ставки ЦБ РФ в конце июля вновь преобладает осторожность, хотя акции Сбербанка накануне поднялись до новых пиков с 2021 года.