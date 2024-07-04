Инвесторы в РФ заняли осторожную позицию, но потенциал роста сохраняется

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,45% и 0,4% соответственно, подвергнувшись фиксации прибыли у сопротивлений. Рублевый индикатор отступил от 3225 пунктов, обладая потенциалом краткосрочного повышения как минимум к отметке 3260 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС в последние сессии чувствует себя слабее и продвигается к поддержке 1140 пунктов (район средней полосы Боллинджера дневного графика).
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал на 0,75%, достигнув 11,90 ₽, но оставаясь чуть ниже краткосрочного сопротивления 11,95 ₽. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,95 ₽ и 94,58 ₽ соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений, но в целом сохраняет потенциал развития краткосрочного повышения по индексу Мосбиржи, который может реализовать в ближайшие сессии. Накануне индикатор смог устоять выше 3200 пунктов, а следующая краткосрочная поддержка расположена у 3180 пунктов. На российском рынке на фоне продолжения разговоров об еще одном повышении ключевой процентной ставки ЦБ РФ в конце июля вновь преобладает осторожность, хотя акции Сбербанка накануне поднялись до новых пиков с 2021 года.
События дня:
- биржи США закрыты в связи с Днем независимости
- протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
- выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
- парламентские выборы в Великобритании
- Финансовый Конгресс Банка России
- Саммит ШОС в Казахстане