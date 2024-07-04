Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инвесторы в РФ заняли осторожную позицию, но потенциал роста сохраняется

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть корректируются вниз после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны, пишет Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,45% и 0,4% соответственно, подвергнувшись фиксации прибыли у сопротивлений. Рублевый индикатор отступил от 3225 пунктов, обладая потенциалом краткосрочного повышения как минимум к отметке 3260 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС в последние сессии чувствует себя слабее и продвигается к поддержке 1140 пунктов (район средней полосы Боллинджера дневного графика).

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал на 0,75%, достигнув 11,90 ₽, но оставаясь чуть ниже краткосрочного сопротивления 11,95 ₽. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,95 ₽ и 94,58 ₽ соответственно.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений, но в целом сохраняет потенциал развития краткосрочного повышения по индексу Мосбиржи, который может реализовать в ближайшие сессии. Накануне индикатор смог устоять выше 3200 пунктов, а следующая краткосрочная поддержка расположена у 3180 пунктов. На российском рынке на фоне продолжения разговоров об еще одном повышении ключевой процентной ставки ЦБ РФ в конце июля вновь преобладает осторожность, хотя акции Сбербанка накануне поднялись до новых пиков с 2021 года.

События дня:

  • биржи США закрыты в связи с Днем независимости
  • протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
  • выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
  • парламентские выборы в Великобритании
  • Финансовый Конгресс Банка России
  • Саммит ШОС в Казахстане