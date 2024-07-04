Индексы Мосбиржи и РТС 4 июля снизились на 2,16−2,35%

«Поводом для продаж стал рост вероятности повышения ключевой ставки. В пользу этого говорит последняя статистика по инфляции, кроме того, в ЦБ сегодня заявили, что регулятор рассматривает вариант подъема ставки на 100−200 б.п. на июльском заседании», — рассказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
В остальном ситуация для отечественного рынка оставалась позитивной — рубль продолжал умеренно слабеть, цены на нефть двигались выше $87 за баррель Brent.
Внешний фон был спокойным. «Рынки торговались в неполном составе — биржи в США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости. Объем производственных заказов в Германии в мае неожиданно упал на 1,6% м/м, прогнозировался рост показателя на 0,5%», — сказал эксперт.
Рынок акций.
В лидерах роста к завершению сессии среди наиболее ликвидных акций пребывали лишь бумаги ВТБ (+0,51%) и котировки Мосбиржи (+0,19%).
«Первый зампред ВТБ в четверг заявил, что банк не планирует делистинг акций, а также “работает над дивидендным сюрпризом”. Потенциальное скорое возвращение к выплатам может значительно увеличить привлекательность акций ВТБ», — отметила аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
Бумаги Мосбиржи после введения 12 июня санкций США и Великобритании, а также дивидендной отсечки в июне не оставляют попыток развить восстановление с локальных минимумов и в целом показывают краткосрочную силу. «Операционные результаты Мосбиржи показали, что общий объем ее торгов в июне сократился на 10% по сравнению с маем текущего года, а в валютной секции после введения санкций снизился на 27% в месячном исчислении. Результаты учитывают примерно половину месяца без биржевых торгов долларом и евро, что позволяет предположить, что в июле падение объемов валютой будет более заметным. В целом, однако, концентрация Мосбиржи на внутреннем финансовом рынке и наличие большого спектра инструментов скорее позволяют ожидать, что общее воздействие санкций на ее деятельность будет ограниченным», — полагает эксперт.
Покупки в акциях Мосбиржи в ближайшие месяцы может сдерживать общее ухудшение настроений на фондовых площадках РФ, а также выплата дивидендов компанией лишь один раз в год, следующих выплат, скорее всего, придется ждать уже до середины 2025 года, также считает она.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки «Глобалтранса» (-5,20%), привилегированные акции «Мечела» (-3,61%), котировки «Сегежи» (-3,57%), бумаги «Русснефти» (-3,36%), акции «Селигдара» (-3,11%). Продажи в четверг в целом наблюдались по широкому спектру акций из-за перспективы дальнейшего роста процентных ставок в РФ.
Прогноз на завтра.
Конец недели обычно характеризуется невысокой торговой активностью, что связано с опасениями реализации какого-либо негатива на выходных, отметили в «БКС мир инвестиций». Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 5 июля — 3 125 — 3 225 пунктов, по курсу рубля к доллару — 87,5−89,5 рубля, по биржевому курсу юаня — 11,9−12,4 рубля.
Во Freedom Finance Global прогнозируют, что завтра индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 3 100 — 3 200 пунктов, курс юаня ожидается в диапазоне 12−12,4 рубля. На внебиржевом рынке доллар США может торговаться в интервале 86,5−89 рублей, евро — в коридоре 94−97 рублей.
Завтра пройдет завершающий день Финансового конгресса Банка России. ФРС обнародует отчет о денежно-кредитной политике. Будет опубликован отчет по американскому рынку труда за прошлый месяц — важный ориентир для регулятора. На российском рынке последний день с дивидендами будут торговаться акции «Газпром нефти», Совкомбанка.