Индексы Мосбиржи и РТС 4 июля снизились на 2,16−2,35%

Бумаги Мосбиржи после введения 12 июня санкций США и Великобритании, а также дивидендной отсечки в июне не оставляют попыток развить восстановление с локальных минимумов и в целом показывают краткосрочную силу. «Операционные результаты Мосбиржи показали, что общий объем ее торгов в июне сократился на 10% по сравнению с маем текущего года, а в валютной секции после введения санкций снизился на 27% в месячном исчислении. Результаты учитывают примерно половину месяца без биржевых торгов долларом и евро, что позволяет предположить, что в июле падение объемов валютой будет более заметным. В целом, однако, концентрация Мосбиржи на внутреннем финансовом рынке и наличие большого спектра инструментов скорее позволяют ожидать, что общее воздействие санкций на ее деятельность будет ограниченным», — полагает эксперт.