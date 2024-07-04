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ЕС ввел пошлины в размере до 37,6% на электромобили из КНР

БРЮССЕЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Евросоюз с 4 июля введет импортные пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Источник: Freepik

«Еврокомиссия ввела предварительные антидемпинговые пошлины на электромобили из КНР», — сообщила ЕК. Она уточнила, что размер пошлин для основных автопроизводителей составит от 17,4% до 37,6% от стоимости их продукции.

ЕК подчеркнула, что эти пошлины были введены на основании результатов расследования по противодействию «незаконным субсидиям», которое продолжалось девять месяцев.

Вместе с тем высший орган исполнительной власти ЕС отметил, что консультации с Китаем по этой теме «интенсифицировались в последние месяцы» и что он рассчитывает на «достижение урегулирования на основании переговоров» в рамках норм ВТО.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь назвал расследование Евросоюза в отношении субсидий на китайские электромобили является типичным примером протекционизма. Он призвал ЕС действовать в соответствии со своим обязательством поддерживать свободную торговлю и противодействовать протекционизму.

По словам официального представителя, введение дополнительных пошлин нарушает принципы рыночной экономики и правила международной торговли, подрывает торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и ЕС, а также глобальные автомобильные производственно-сбытовые цепочки, что в конечном итоге нанесет ущерб интересам самой Европы.