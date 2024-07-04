ЕС ввел пошлины в размере до 37,6% на электромобили из КНР

«Еврокомиссия ввела предварительные антидемпинговые пошлины на электромобили из КНР», — сообщила ЕК. Она уточнила, что размер пошлин для основных автопроизводителей составит от 17,4% до 37,6% от стоимости их продукции.
ЕК подчеркнула, что эти пошлины были введены на основании результатов расследования по противодействию «незаконным субсидиям», которое продолжалось девять месяцев.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь назвал расследование Евросоюза в отношении субсидий на китайские электромобили является типичным примером протекционизма. Он призвал ЕС действовать в соответствии со своим обязательством поддерживать свободную торговлю и противодействовать протекционизму.
По словам официального представителя, введение дополнительных пошлин нарушает принципы рыночной экономики и правила международной торговли, подрывает торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и ЕС, а также глобальные автомобильные производственно-сбытовые цепочки, что в конечном итоге нанесет ущерб интересам самой Европы.