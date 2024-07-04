Эксперт раскрыла, как накопить миллион рублей

Миллион — это условная цифра. Важно не количество нулей. А то, что для вас эта сумма весьма внушительна.
Даже при небольшом доходе откладывать часть денег реально и для этого важно учитывать лишь пять моментов.
Момент первый: настройтесь на то, что копить придется долго.
Момент второй: ведите учет расходов и доходов.
Момент третий: откладывайте деньги регулярно. Для этого можно, например, настроить автоперевод в интернет-банке.
Момент четвертый: грамотно оптимизируйте расходы. Пробуйте разные варианты. Например, покупайте продукты не в магазине у дома, а в гипермаркете, где они могут стоить дешевле..
И последний, но не по значимости, момент: не храните деньги «под матрасом». Чтобы не возникло соблазна потратить оттуда, и чтобы их не съела инфляция. Для этого используйте инструменты для долгосрочных накоплений, например, банковский вклад. Действуйте!
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