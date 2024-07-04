Эксперт раскрыла, как накопить миллион рублей

И последний, но не по значимости, момент: не храните деньги «под матрасом». Чтобы не возникло соблазна потратить оттуда, и чтобы их не съела инфляция. Для этого используйте инструменты для долгосрочных накоплений, например, банковский вклад. Действуйте!