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Эксперт раскрыла, как накопить миллион рублей

С чего начать копить, если желаемая сумма кажется недостижимой? Например, миллион рублей зачастую служит россиянам таким ориентиром: уж очень много нулей. С чего начать откладывать и как накопить свой миллион побыстрее — Финансам Mail.ru рассказала эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.

Миллион — это условная цифра. Важно не количество нулей. А то, что для вас эта сумма весьма внушительна.

Даже при небольшом доходе откладывать часть денег реально и для этого важно учитывать лишь пять моментов.

Момент первый: настройтесь на то, что копить придется долго.

Момент второй: ведите учет расходов и доходов.

Момент третий: откладывайте деньги регулярно. Для этого можно, например, настроить автоперевод в интернет-банке.

Момент четвертый: грамотно оптимизируйте расходы. Пробуйте разные варианты. Например, покупайте продукты не в магазине у дома, а в гипермаркете, где они могут стоить дешевле..

Небольшой лайфхак: если копить предстоит очень долго, не лишайте себя всех удовольствий. Маленькое послабление раз в месяц — и мотивация на «миллион» сохранена!

И последний, но не по значимости, момент: не храните деньги «под матрасом». Чтобы не возникло соблазна потратить оттуда, и чтобы их не съела инфляция. Для этого используйте инструменты для долгосрочных накоплений, например, банковский вклад. Действуйте!

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»