Что должна авиакомпания пассажиру за перенос или отмену рейса

Авиакомпания несет ответственность перед пассажиром за нарушение условий договора воздушной перевозки, согласно ст. 116 Воздушного кодекса РФ.
Для фиксации факта нарушения эксперт советует связаться с представителем авиакомпании, который может находиться на стойке, где проходила регистрация на рейс, а также в кассе авиакомпании в аэропорту или уже у гейта (выхода), откуда по плану должен был вылетать самолет.
Если представителя авиакомпании найти не удалось, можно поставить отметку у сотрудника аэропорта на стойке информации. Отметку ставят на маршрутную квитанцию. Сюда же ставят печати о выдаче напитков, питания
Задержка рейса нередко сопряжена с дополнительными материальными затратами. На этот случай предусмотрена компенсация.
Шиманский разъясняет: для возврата средств за билет и потраченное время от вас потребуется:
- сохранить посадочный билет или маршрутный лист и сопроводительные документы;
- уточнить причину, по которой рейс задерживается или отменен;
- сфотографировать табло вылетов, где видно, что рейс задерживается, сохранить сообщение, в котором авиакомпания подтверждает задержку;
- зафиксировать в документах время прибытия в конечный пункт;
Если задержка или отмена рейса влечет дополнительные расходы, обязательно сохраните все чеки — авиакомпания компенсирует траты.
В соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил (ФАП) «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа…», авиакомпания обязана бесплатно организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки следующие услуги:
- предоставление комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;
- два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;
- обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;
- обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время;
- размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время;
- доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;
- организация хранения багажа в камере хранения в пунктах отправления;
- возмещение вынужденных трат, понесенных по причине задержки, например, покупка вещей первой необходимости;
- финансовая компенсация за задержку или отмену.
Пассажир вправе отказаться от перелета и потребовать возвращения неиспользованной стоимости билета. Авиакомпания может предложить подождать рейса или совершить перелет по сниженной стоимости, повысить или понизить класс.
В то же время, как поясняет Александр Шиманский, авиакомпания не обязана выплачивать компенсацию, если рейс был сорван из-за исключительных обстоятельств — событий, не подконтрольных авиакомпании.
Например, вам не будет полагаться компенсация, если причиной задержки вашего рейса стали забастовки, устроенные сотрудниками аэропорта или авиадиспетчерской службы, политические волнения, плохая погода, угроза безопасности.
Тем не менее, авиакомпания должна в любом случае продемонстрировать то, что она приняла необходимые меры для предотвращения задержки.
Например, плохая погода может считаться исключительным обстоятельством. Однако если другие авиакомпании смогли подготовиться к неблагоприятным погодным условиям и избежать задержек рейсов, в то время как ваш перевозчик сделать этого не смог, компенсация вам полагаться будет.
Для получения материальной компенсации по прилете гражданину необходимо написать заявление с приложением посадочного талона и документа, который подтверждает задержку рейса, в адрес авиакомпании.
А авиакомпания обязана удовлетворить в 10-дневный срок требования пассажира.
Если этого не произошло, потребитель должен предъявить претензию в течение 6 месяцев со дня наступления события, послужившего основанием для предъявления претензии.
В дальнейшем, такой спор подлежит рассмотрению в рамках гражданского судопроизводства, подытожил Александр Шиманский.
Елена Рогачева