Что должна авиакомпания пассажиру за перенос или отмену рейса

предоставление комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время;

размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время;

доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;

организация хранения багажа в камере хранения в пунктах отправления;

возмещение вынужденных трат, понесенных по причине задержки, например, покупка вещей первой необходимости;