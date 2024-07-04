Bloomberg: ЕС намерен наложить на X штраф в 6% от ее прибыли

Агентство отмечает, что это решение ожидается в рамках ведущегося против X расследования о невыполнении требований Акта о цифровых услугах ЕС, который обязывает операторов интернет-платформ на уровне алгоритмов и без судебных решений удалять контент, маркированный как запрещенный в ЕС. По его информации, до конца июля еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который в Еврокомиссии курирует, в частности, контроль медийного пространства и усилия по милитаризации промышленности ЕС, озвучит последнее официальное предупреждение соцсети Маска, за которым до конца года последует штраф.