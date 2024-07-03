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Вылов рыбы в России в I полугодии превысил 2,5 млн тонн

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вылов рыбы в России в первом полугодии 2024 года вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и превысил 2,52 млн тонн, сообщило Росрыболовство.

Источник: РИА "Новости"

«К 3 июля 2024 года, по данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов всеми российскими пользователями превысил 2,52 млн тонн — на 1% больше уровня 2023 года за аналогичный период», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе было добыто в Дальневосточном бассейне — 1,9 млн тонн, в Северном бассейне — почти 268,3 тыс. тонн, в Западном бассейне — 49 тыс. тонн, в Азово-Черноморском бассейне — 16 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском бассейне — 46 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 229 тыс. тонн.

По итогам 2023 года был обеспечен максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов — 5,3 млн тонн.