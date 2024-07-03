Вылов рыбы в России в I полугодии превысил 2,5 млн тонн

Отмечается, что в том числе было добыто в Дальневосточном бассейне — 1,9 млн тонн, в Северном бассейне — почти 268,3 тыс. тонн, в Западном бассейне — 49 тыс. тонн, в Азово-Черноморском бассейне — 16 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском бассейне — 46 тыс. тонн.