В Минсельхозе РФ назвали соответствующей сезону ценовую ситуацию на плодоовощном рынке

«В настоящее время ценовая ситуация на рынке плодоовощной продукции стабильна и соответствует сезонным трендам», — говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что урожай овощей открытого грунта и плодов с учетом природно-климатических условий в России в большинстве регионов собирают в осенний период. «Сейчас на полки магазинов поступает продукция урожая прошлого сезона, а также идут поставки из дружественных стран», — рассказали в Минсельхозе.
По данным министерства, по состоянию на 26 июня, отпускные цены производителей на свеклу столовую на 5,5% ниже, чем были год назад. Картофель и морковь у производителей за 12 месяцев подорожали примерно на уровне инфляции — их стоимость составляет 17,4 и 24,4 рубля за килограмм соответственно. «С поступлением нового урожая этой продукции ожидается традиционное снижение ее стоимости у производителя, что отразится и на рознице», — отмечает министерство.
В то же время лук репчатый за год подешевел на 36,4%, капуста белокочанная — на 3,9%. Также с начала текущего года значительно снизилась стоимость огурцов и томатов — на 34% и 14,5% соответственно.
Как рассказал журналистам председатель Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Сергей Лупехин, определенное повышение цен на картофель, наблюдаемое с мая, обусловлено сезонным фактором, в основном связанным с преобладанием на торговых прилавках продукции, импортируемой из Египта и Азербайджана, а также снижением предложений отечественного картофеля прошлогоднего урожая. «Ожидаем, что через две недели на прилавках будет отмечаться снижение цен на продукцию за счет поставок раннего отечественного картофеля из южных регионов, где уже приступили к активной уборке и поставкам на рынки», — рассказал Лупехин.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» сообщила, что в России, несмотря на начало сезона овощей, цены на них продолжают расти в рознице.