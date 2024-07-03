В Минсельхозе РФ назвали соответствующей сезону ценовую ситуацию на плодоовощном рынке

Как рассказал журналистам председатель Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Сергей Лупехин, определенное повышение цен на картофель, наблюдаемое с мая, обусловлено сезонным фактором, в основном связанным с преобладанием на торговых прилавках продукции, импортируемой из Египта и Азербайджана, а также снижением предложений отечественного картофеля прошлогоднего урожая. «Ожидаем, что через две недели на прилавках будет отмечаться снижение цен на продукцию за счет поставок раннего отечественного картофеля из южных регионов, где уже приступили к активной уборке и поставкам на рынки», — рассказал Лупехин.