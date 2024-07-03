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Стоит ли инвестировать в серебро

Серебро, как и золото, относится к категории драгоценных металлов, и на первый взгляд может рассматриваться наряду с золотом в качестве защитного актива. Тем не менее это не совсем так, рассказала аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Источник: РИА "Новости"

Хотя котировки серебра демонстрируют положительную корреляцию по отношению к ценам на золото, они в большей степени подвержены повышенной волатильности, объясняет она.

Такая специфика серебра, по словам аналитика, обусловлена отличиями в структуре спроса.

«Если золото является резервным активом для мировых центральных банков, которые являются его ключевыми покупателями, то спрос на серебро на 56% носит промышленный характер», — говорит Наталия Пырьева.

Поэтому относительная привлекательность серебра возрастает в периоды экономического бума, в то время как золото пользуется спросом у инвесторов во время высокой волатильности на финансовых рынках.

В 2020 году на пике пандемии COVID-19 инвесторы скупали золото на фоне падения котировок серебра до многолетних максимумов. Но, как только стало известно о стимулах поддержки мировой экономики во второй половине 2022-го, цены на серебро показали опережающий рост по отношению к золоту.

В условиях устойчиво высокой инфляции оба этих металла могут представлять интерес для инвесторов. Недостатком инвестирования в драгоценные металлы могут являться неудобства, связанные с покупкой и продажей монет и физических слитков, предупреждает аналитик.

Участники рынка выставляют широкие спреды, которые могут «съесть» существенную часть прибыли. «Кроме того, необходимо нести расходы на хранение слитков, а любая, даже самая незначительная, шероховатость или царапина могут существенно снизить стоимость слитка. Поэтому рациональным выбором может быть торговля контрактами на Московской бирже, обеспеченными физическими запасами драгоценных металлов, в том числе серебра», — заключила эксперт.

Елена Рогачева

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».