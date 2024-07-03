Стоит ли инвестировать в серебро

Хотя котировки серебра демонстрируют положительную корреляцию по отношению к ценам на золото, они в большей степени подвержены повышенной волатильности, объясняет она.
Такая специфика серебра, по словам аналитика, обусловлена отличиями в структуре спроса.
«Если золото является резервным активом для мировых центральных банков, которые являются его ключевыми покупателями, то спрос на серебро на 56% носит промышленный характер», — говорит Наталия Пырьева.
Поэтому относительная привлекательность серебра возрастает в периоды экономического бума, в то время как золото пользуется спросом у инвесторов во время высокой волатильности на финансовых рынках.
В условиях устойчиво высокой инфляции оба этих металла могут представлять интерес для инвесторов. Недостатком инвестирования в драгоценные металлы могут являться неудобства, связанные с покупкой и продажей монет и физических слитков, предупреждает аналитик.
Участники рынка выставляют широкие спреды, которые могут «съесть» существенную часть прибыли. «Кроме того, необходимо нести расходы на хранение слитков, а любая, даже самая незначительная, шероховатость или царапина могут существенно снизить стоимость слитка. Поэтому рациональным выбором может быть торговля контрактами на Московской бирже, обеспеченными физическими запасами драгоценных металлов, в том числе серебра», — заключила эксперт.
Елена Рогачева
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