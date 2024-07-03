Слуцкий: РФ сэкономит около €250 тыс. в год, приостановив выплату взносов в ПА ОБСЕ

«Мы сэкономим определенные средства, хотя это не главное соображение. На ПА ОБСЕ уходит посредством наших взносов порядка €256 тыс. в год», — сказал он журналистам.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в свою очередь заявил, что с уходом России бюджет ПА ОБСЕ потеряет 6% финансовых поступлений.
«Кто-то скажет, мол, немного. Для нас это вопрос не экономии, а принципа. Россия не может и не должна тратить деньги на билеты в русофобский цирк, в который превратилась ассамблея», — написал он в своем Telegram-канале.
Парламентарий также добавил, что необходимо «максимально прагматично, с учетом всех плюсов и минусов», проанализировать членство страны и в других международных организациях. «У нас немало вопросов к ВОЗ, МОК, МОМ и другим структурам», — добавил он.
Госдума и Совет Федерации в среду приняли заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания РФ в работе ПА ОБСЕ. Документ будет направлен в том числе в ПА ОБСЕ и в ООН.
О заявлении
В заявлении российские парламентарии отмечают, что неоднократные призывы к руководству ПА ОБСЕ и ее членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без понимания и адекватной реакции.
«Несмотря на неоднократные обращения и предложения российской делегации, приоритеты руководства ПА ОБСЕ свидетельствуют о том, что в настоящее время вместо создания условий для конструктивного обмена мнениями и формирования объединительной повестки дня эта площадка используется в качестве политизированного инструмента для целенаправленной реализации антироссийского курса, включая намеренное искажение причинно-следственной связи событий, происходящих на Украине», — следует из заявления.
Парламентарии подчеркивают, что предвзятые дискриминационные подходы, двойные стандарты и тотальная русофобия, неготовность к предметной дискуссии свидетельствуют о крайней деградации ПА ОБСЕ как механизма межпарламентского взаимодействия. Также депутаты и сенаторы обращают внимание на то, что в течение многих лет ПА ОБСЕ игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в государствах Прибалтики, свободы общения и обучения на родном языке, не обращает внимания на кощунственную героизацию нацистов и их пособников, притеснения и убийства журналистов, выступающих с позицией, отличной от сформированной в Брюсселе и Вашингтоне.
«Делегация Федерального собрания РФ в ПА ОБСЕ под надуманными предлогами неоднократно лишалась возможности для продолжения диалога, полноценного и равноправного участия в работе пленарных заседаний и руководящих органов ПА ОБСЕ. Последней точкой в складывающейся тупиковой ситуации стал демонстративный отказ Румынии в выдаче виз членам российской делегации для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте в 2024 году. Такое решение продемонстрировало, что конфронтационные тенденции и атмосфера нетерпимости взяли верх над здравым смыслом, духом и ценностями данной межпарламентской организации», — говорится в заявлении.
Сенаторы и депутаты заявляют о готовности вернуться к работе в ассамблее при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности. Также они выражают надежду на то, что здравомыслящие силы в ассамблее проявят необходимую волю для урегулирования политического и идеологического кризиса на пространстве ОБСЕ в интересах мира и стабильности на континенте.