Слуцкий: РФ сэкономит около €250 тыс. в год, приостановив выплату взносов в ПА ОБСЕ

Парламентарии подчеркивают, что предвзятые дискриминационные подходы, двойные стандарты и тотальная русофобия, неготовность к предметной дискуссии свидетельствуют о крайней деградации ПА ОБСЕ как механизма межпарламентского взаимодействия. Также депутаты и сенаторы обращают внимание на то, что в течение многих лет ПА ОБСЕ игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в государствах Прибалтики, свободы общения и обучения на родном языке, не обращает внимания на кощунственную героизацию нацистов и их пособников, притеснения и убийства журналистов, выступающих с позицией, отличной от сформированной в Брюсселе и Вашингтоне.