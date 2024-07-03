Риэлтор перечислила способы, как сдать квартиру подороже

Если, например, ваша квартира в плачевном или не очень хорошем состоянии, находится в старом доме и в районе, непопулярном даже среди экономичных арендаторов. У вас нет денег на ее ремонт и вам, в общем, все равно, кто там будет жить, и бережно ли жильцы будут относиться к имуществу. Тогда выгоднее скинуть цену на 5−15%, а иногда и на 30% в зависимости от степени износа, сдавать все, как есть, и кому придется.