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PMI в сфере услуг в РФ снижался самыми быстрыми с декабря темпами

S&P Global зафиксировал ускорение снижения деловой активности в сфере услуг в России до умеренных темпов в июне 2024 года. Они стали «самыми резкими с декабря 2022 года». Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг снизился до 47,6 пункта против 49,8 пункта в мае.

Источник: РИА "Новости"

Значение PMI выше 50 пунктов свидетельствует о росте экономической активности, ниже — о спаде.

Как считают эксперты S&P Global, снижение PMI в сфере услуг свидетельствует о снижении объемов производства. «Снижение объемов производства часто объясняется слабым спросом со стороны клиентов и связанным с этим сокращением объемов нового бизнеса», — говорится в обзоре S&P Global (.pdf).

Совокупный индекс объемов производства и в сфере услуг в июне составил 49,8 пункта, в мае он находился на уровне 51,4 пункта. Как сообщалось ранее, PMI российских обрабатывающих отраслей вырос 54,9 пункта по сравнению с 54,4 пункта в мае — это близко к рекорду 2017 года.