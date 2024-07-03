PMI в сфере услуг в РФ снижался самыми быстрыми с декабря темпами

Совокупный индекс объемов производства и в сфере услуг в июне составил 49,8 пункта, в мае он находился на уровне 51,4 пункта. Как сообщалось ранее, PMI российских обрабатывающих отраслей вырос 54,9 пункта по сравнению с 54,4 пункта в мае — это близко к рекорду 2017 года.