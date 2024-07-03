Объем импорта товаров РФ в США вырос с $297,5 млн в апреле до $438,7 млн в мае

Объем поставляемых в США товаров из России в марте составил $427 млн, в феврале — $287,9 млн, в январе — $244 млн.
Экспорт американских товаров в Россию, согласно данным ведомства, вырос с $33,9 млн в апреле до $48 млн в мае. В марте он составил $43,7 млн, в феврале — $36 млн, в январе — $30 млн.
Ранее американские власти сообщили, что годовой экспорт товаров США в РФ за 2023 год стал рекордно низким за все время подсчетов показателей российско-американской торговли и составил $599,6 млн по сравнению с $1,7 млрд в 2022 году. Объем импорта российских товаров в США также сократился с $14,45 млрд до $4,57 млрд в эти же сроки. Подсчеты показателей двусторонней торговли Вашингтон ведет с января 1992 года.
Падение показателей связано с масштабными экспортными ограничениями и другими санкциями, которые США ввели против России после начала специальной военной операции на Украине.