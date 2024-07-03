Морской экспорт угля в первом полугодии упал на фоне низких цен

По итогам 2023 года добыча угля в России снизилась на 1,1% к уровню 2022 года, до 438,7 млн т, экспорт — на 3,9%, до 212,5 млн т. Большая часть российских поставок, 83% (175 млн т), пришлась на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, говорил замминистра энергетики Сергей Мочальников в апреле 2024 года. По его словам, показатели добычи и экспорта топлива в 2024 году должны оставаться на том же уровне. «То есть мы для себя видим такие ориентиры — 440 млн т по добыче и 220 млн т по экспорту. Для этого в принципе у нас все есть», — уточнял замминистра.