Минфин сообщил о сокращении выплат по нефтяному демпферу на 43 млрд рублей

Минфин ожидает, что объем дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет в июле составит 145,3 млрд руб. «Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2024 года составило — 21,5 млрд руб.»— говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.