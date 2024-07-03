Минфин предложил усовершенствовать уплату акциза на фармсубстанцию спирта

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минфин РФ в рамках поправок к законопроекту о налоговых изменениях предлагает усовершенствовать уплату акциза на фармсубстанцию спирта и принять ряд других мер по недопущению роста стоимости лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.