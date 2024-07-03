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Минфин предложил усовершенствовать уплату акциза на фармсубстанцию спирта

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минфин РФ в рамках поправок к законопроекту о налоговых изменениях предлагает усовершенствовать уплату акциза на фармсубстанцию спирта и принять ряд других мер по недопущению роста стоимости лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Источник: РИА "Новости"

«Акциз на фармсубстанцию спирта этилового предлагается принимать к вычету при производстве определенных соответствующими перечнями лекарственных средств и лекарственных препаратов, а также указанной продукции с объемной долей содержания этилового спирта ниже 20% (не содержащей спирт) и медицинских изделий», — сообщает Минфин.

«Для компаний, использующих менее 500 тыс. литров в год фармсубстанции, вычет будет предоставляться независимо от включения в перечень произведенной продукции и без необходимости предоставлять документы, подтверждающие целевое использование фармсубстанции», — уточняется в сообщении.

Кроме этого, министерство также предлагает ввести единый подход относительно возможности покупать с нулевой ставкой акциза только денатурированный спирт в целях его использования для производства парфюмерной продукции, продукции бытовой химии, полиграфических красок, гелей, кремов на гелиевой основе.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что нижняя палата парламента может рассмотреть правительственный законопроект, посвященный донастройке налоговой системы РФ и вводящий, в частности, прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц, во втором чтении на заседании 9 июля.