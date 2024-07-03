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Минфин предлагает применять повышенный коэффициент 2 при покупке российского софта

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает дать возможность применять повышенный коэффициент 2 при покупке российского софта. Данная мера позволит снижать налог на прибыль для компаний, сообщили в пресс-службе министерства.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, предлагаются льготы для ИТ-компаний при реорганизации в форме выделения и расширение перечня доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов, для организаций радиоэлектронной промышленности.

Также предлагается позволить регионам в 2025—2030 годах снижать налог на прибыль, зачисляемый в региональный бюджет, для малых технологических компаний и снять ограничения по видам НИОКР, по расходам на которые применяется повышающий коэффициент.

Правительственный законопроект, посвященный донастройке налоговой системы РФ и вводящий, в частности, прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц, может быть рассмотрен во втором чтении на заседании 4 июля.