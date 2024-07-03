Минфин предлагает применять повышенный коэффициент 2 при покупке российского софта

Кроме того, предлагаются льготы для ИТ-компаний при реорганизации в форме выделения и расширение перечня доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов, для организаций радиоэлектронной промышленности.
Также предлагается позволить регионам в 2025—2030 годах снижать налог на прибыль, зачисляемый в региональный бюджет, для малых технологических компаний и снять ограничения по видам НИОКР, по расходам на которые применяется повышающий коэффициент.
Правительственный законопроект, посвященный донастройке налоговой системы РФ и вводящий, в частности, прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц, может быть рассмотрен во втором чтении на заседании 4 июля.