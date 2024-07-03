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Лондонская биржа металлов приостановит поставки никеля с финского предприятия «Норникеля»

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Лондонская биржа металлов (LME) с 3 октября приостановит поставки никелевых катодов с предприятия «Норникеля» в Финляндии Nornickel Harjavalta, говорится в уведомлении торговой площадки (имеется в распоряжении ТАСС).

Источник: Reuters

«Обращаем ваше внимание, что с 3 октября 2024 года не будут приниматься дальнейшие поставки катодов из первичного никеля марки Norilsk Nickel Harjavalta, производимые компанией Norilsk Nickel Harjavalta, по гарантии LME», — говорится в документе.

ТАСС направил запрос в «Норникель».

Nornickel Harjavalta является мировым лидером в области гидрометаллургического производства никеля высокой чистоты. Завод производит никель в катодах, брикетах, кристаллизированных солях и растворах, кобальт в кристаллизированном сульфате и в растворе.

12 апреля Великобритания и США расширили в отношении России в сфере торговли металлами санкции, которые предполагают, что LME и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля на своих складах за счет поставок сырья российского происхождения. В совместном заявлении Лондона и Вашингтона отмечалось, что вводимые ограничения не касаются имеющихся запасов российских металлов на складах обеих бирж, с которыми по-прежнему можно будет осуществлять торговые операции, однако обе площадки больше не смогут приобретать российскую медь, алюминий и никель.

Представитель «Норникеля» тогда сообщал, что новые санкции на российские металлы усугубят ценовую неустойчивость на рынке, повысят неопределенность в цепочке поставок и спровоцируют рост конечной цены для потребителей.