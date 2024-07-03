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Комитет Госдумы одобрил увеличение пособия для потерявших работу беременных

Комитет Госдумы по труду одобрил поправку о праве беременных женщин попавших под увольнение из-за ликвидации организации получать пособие в размере прожиточного минимума. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Поправки вносят изменения в закон «О занятости населения». Также поправки повышают пособие для уволенных беременных женщин с 300 ₽ до размера прожиточного минимума. С начала текущего года он составляет 15 435 ₽ в месяц.

Источник: Reuters

Из документа, опубликованного в системе обеспечения законодательной деятельности следует, что поправку внесли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко («Единая Россия») и сенатор Инна Святенко («Единая Россия»).

«По Трудовому кодексу увольнять беременных женщин запрещено, но если получается так, что в связи с ликвидацией организации будущие мамы теряют работу, то государство должно защитить и поддержать их», — написала член комитета Госдумы Екатерина Стенякина в своем Telegram-канале.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает программу помощи многодетным семьям на семь лет, до 2030 года. Многодетные семьи смогут получить 450 тыс. руб. на погашение ипотеки.