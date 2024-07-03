Комитет Госдумы одобрил увеличение пособия для потерявших работу беременных

Комитет Госдумы по труду одобрил поправку о праве беременных женщин попавших под увольнение из-за ликвидации организации получать пособие в размере прожиточного минимума. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Поправки вносят изменения в закон «О занятости населения». Также поправки повышают пособие для уволенных беременных женщин с 300 ₽ до размера прожиточного минимума. С начала текущего года он составляет 15 435 ₽ в месяц.