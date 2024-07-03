Индекс Мосбиржи стремится к важному среднесрочному сопротивлению

В начале торгового дня российский фондовый рынок может развить повышение и стремиться к цели краткосрочной восходящей коррекции по индексу Мосбиржи 3260 пунктов ввиду отсутствия негативных факторов и локальных максимумов цен на нефть. Говорить о пересмотре среднесрочных позиций на рынке, впрочем, можно будет не раньше стабилизации индикатора выше 3310 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Участники в РФ в последние сессии покупают как дивидендные истории, так и достигнувшие локальных минимумов акции вроде Газпрома и Новатэка. Мосбиржа накануне отчиталась о падении объемов торгов в валютной секции в июне как в месячном, так и в годовом исчислении, но общий объем торгов по сравнению с уровнем годовой давности вырос, поддержав покупки в бумагах эмитента.