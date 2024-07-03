Индекс Мосбиржи стремится к важному среднесрочному сопротивлению

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1% и 0,2% соответственно. Рублевый индикатор благодаря коррекционному скачку акций Газпрома на 4% подошел к очередному сопротивлению 3225 пунктов, сохраняя курс на район 3260 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС удерживается в районе 1150 пунктов, реагируя на изменения курса рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос на 0,5%, достигнув 11,81 ₽ и отступив от краткосрочного сопротивления 11,95 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,99 ₽ и 93,69 ₽ соответственно, чуть выше значений предыдущего дня.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может развить повышение и стремиться к цели краткосрочной восходящей коррекции по индексу Мосбиржи 3260 пунктов ввиду отсутствия негативных факторов и локальных максимумов цен на нефть. Говорить о пересмотре среднесрочных позиций на рынке, впрочем, можно будет не раньше стабилизации индикатора выше 3310 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Участники в РФ в последние сессии покупают как дивидендные истории, так и достигнувшие локальных минимумов акции вроде Газпрома и Новатэка. Мосбиржа накануне отчиталась о падении объемов торгов в валютной секции в июне как в месячном, так и в годовом исчислении, но общий объем торгов по сравнению с уровнем годовой давности вырос, поддержав покупки в бумагах эмитента.
События дня:
- биржи США закроются раньше обычного перед Днем независимости
- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15−11.30 мск) и США (16.45 мск) за июнь от PMI
- объем интервенций на валютном рынке РФ на июль (12.00 мск)
- индекс цен производителей еврозоны в мае (12.00 мск)
- занятость в частном секторе США в июне по оценке ADP (15.15 мск)
- число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM за июнь (17.00 мск)
- производственные заказы США в мае (17.00 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- розничные продажи, уровень безработицы России в мае (19.00 мск)
- протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
- Саммит ШОС в Казахстане
- Финансовый Конгресс Банка России