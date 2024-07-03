Генпрокуратура требует изъять активы водочного магната Шефлера

Он пояснил, что Шефлер контролирует деятельность «Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.» и «Столи Груп С.а.р.л.», а уже через них владеет значительными активами, получает постоянные и высокие доходы, в том числе в России. Кроме того, в судах Европы он пытается лишить российское госпредприятие «Союзплодимпорт» прав на алкогольные торговые марки «Столичная» и «Московская». Эти знаки в конце 1990-х годов были похищены Шефлером обманным путем и в дальнейшем использовались при производстве водочной продукции, ее реализации за рубежом.