Генпрокуратура требует изъять активы водочного магната Шефлера

«Исходя из подсудности иск направлен в Тамбовский районный суд, а ответчиками по нему выступают олигарх Юрий Шефлер, компании “Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.”, “Столи Груп С.а.р.л.”, зарегистрированные в Люксембурге. Деятельность данного объединения подлежит признанию экстремистской и запрету в России. Кроме того, в числе ответчиков значатся “Эс. Пи. Ай. Риджинал Бизнес Юнит Б. В.”, зарегистрированная в Нидерландах, и калининградская АО “СПИ-РВВК”», — сказал собеседник агентства.
По его словам, группа компаний в основном работает в странах Евросоюза (Латвия, Люксембург, Нидерланды), а также на территории отдельных регионов России, деятельность их направлена «против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства».
Он пояснил, что Шефлер контролирует деятельность «Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.» и «Столи Груп С.а.р.л.», а уже через них владеет значительными активами, получает постоянные и высокие доходы, в том числе в России. Кроме того, в судах Европы он пытается лишить российское госпредприятие «Союзплодимпорт» прав на алкогольные торговые марки «Столичная» и «Московская». Эти знаки в конце 1990-х годов были похищены Шефлером обманным путем и в дальнейшем использовались при производстве водочной продукции, ее реализации за рубежом.
«Структуры Шефлера проводят акции для материальной поддержки киевского режима. В 2022 году “Столи Груп С.а.р.л.” в поддержку Украины провела ребрендинг с целью исключения каких-либо ассоциаций с Россией, изменив наименование водки со “Столичная” на “Столи”. Этой же компанией выпущена лимитированная серия алкогольной продукции, доходы от продажи которой в полном объеме направлены в качестве помощи украинскому государству», — уточнил источник.
Он отметил, что и сами компании финансируют фонд «Поддержи Украину», через который в 2022—2023 годы украинским вооруженным силам было перечислено более 38 миллионов евро. Данные обстоятельства позволяют квалифицировать Шефлера, «Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.» и «Столи Груп С.а.р.л.» как членов единой группы, целями которой является воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, ее территориальной целостности.
При этом часть их активов размещается в РФ. «В частности, в Тамбовской области функционирует “Амбер Талвис”, крупный производитель алкогольной продукции с мощностью 10 тысяч декалитров в сутки, чья капитализация превышает 2 миллиарда рублей, а ежегодная выручка составляет 1,5 миллиарда рублей», — сказал он, добавив, что Шефлер, как владелец мажоритарного пакета акций предприятия, полностью контролирует деятельность и управляет финансами. Прибыль перечисляется за рубеж в пользу участников экстремистского объединения. Объем таких финансовых операций за 2019−2022 годы превысил 1,6 миллиарда рублей.
Шефлер также владеет расположенными в Калининграде АО «СПИ-РВВК» и ООО «РВВК».
«Нахождение хозяйствующих субъектов под контролем экстремистского объединения ведет к обогащению его членов и развитию финансовой базы. С учетом изложенного принадлежащее участникам экстремистского объединения имущество, включающее акции АО “Амбер Талвис”, АО “СПИ-РВВК” и доли в уставном капитале ООО “РВВК”, подлежит обращению в федеральную собственность», — подытожил источник.
В итоге, по его словам, Генпрокуратура через суд потребовала запретить деятельность в РФ объединения, в которое входят Шефлер, «Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.», «Столи Груп С.а.р.л.» «в связи с осуществлением экстремистской деятельности». Во-вторых, надзорное ведомство просит обратить в доход государства 62 486 акций АО «Амбер Талвис», номинальной стоимостью 600 рублей каждая, а также 50 387 акций АО «СПИ-РВВК» номинальной стоимостью 1,1 тысячи рублей. В-третьих, обратить в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО «РВВК».
Генпрокуратура РФ также попросила суд принять ряд мер предварительной защиты по иску, в том числе запретить регистрационные действия с имуществом и сделки с акциями, а также наложить арест на финансовые средства.