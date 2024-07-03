Эксперты изучили стратегии компаний по запутыванию покупателей в цифровой среде

Исследование выявило три ключевые стратегии запутывания. Первая — прямой обман, когда клиентов убеждают в сравнительно низкой цене, но навязывают оплату дополнительных услуг (например, кредитные карты банков с низкой ставкой, но ограничениями на использование или авиабилеты без багажа). Вторая — путаница, когда компании искажают товарные характеристики или применяют многокомпонентное ценообразование, так что потребителям сложно сравнить рыночные предложения (пример — пакеты услуг сотовых операторов). Третья — помехи, когда компании затрудняют поиск товара и информации о нем, что ведет к покупкам безальтернативных предложений по завышенной цене (автор показывает это на примере Amazon с предпочтениями товара на 17% дороже альтернатив). Среди других механизмов — «капельное ценообразование» (низкая стоимость товара сопровождается дополнительными сборами и налогами), «цена под покровом» (мелкий шрифт ценника).