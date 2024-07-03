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Эксперты назвали три причины, из-за которых россиянам нужна финансовая стратегия

Финансовая стратегия позволяет создавать подушку безопасности, а также защищаться от инфляции и инфляционных ожиданий, рассказал Финансам Mail.ru начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Источник: Freepik

По его словам, самый большой враг большинства накоплений, если они статичны и никак не управляются, — это инфляция.

«Чтобы понимать, как грамотно управлять своими личными финансовыми накоплениями и успешно противостоять инфляции, нужна финансовая стратегия», — говорит экономист.

Главная идея

Для начала необходимо определиться с конкретной частью дохода по разным направлениям поступлений средств, которые предполагаются к накоплению.

«Это и есть главная идея финансовой стратегии», — поясняет Абелев.

От каждого полученного дохода какую-то часть финансист советует направлять на накопления.

И, безусловно, должно быть четкое понимание того, как эти деньги в дальнейшем будут использоваться.

По словам Абелева, главный принцип финансовой стратегии — это регулярность. Нужна постоянная регулярность в том, чтобы предусмотренная часть дохода «работала», то есть, инвестировалась.

Разные цели

По мнению директора по корпоративным финансам группы Finbridge Александра Уварова, жизненный опыт и доходы россиян слишком разнородные.

Таким образом, финансовая стратегия для людей в возрасте 20 и 50 лет будет сильно различаться.

«Взрослые россияне преодолели уже не один кризис. Поэтому не будет преувеличением сказать, что лучшей стратегией для таких людей будут инвестиции в себя — получение новых навыков, профессионального опыта, дополнительного образования», — считает Уваров.

Рекомендации

Необходимо переодически делать для себя оценку и прогноз стоимости ваших «чистых активов». Грубо говоря, чем вы располагаете на данный момент.

«Это, в том числе, и вы сами как актив — какова ваша ценность на рынке труда или стоимость вашего бизнеса, а также задолженности, источники дохода», — говорит эксперт.

Если где-то образуется «отрицательная величина», анализируйте причины.

Правило десяти процентов

Что касается сбережения финансов, то главная стратегия заключается в том, чтобы хотя бы десять процентов от всех своих доходов направлять в сбережения.

При этом стоит избегать неликвидных вложений.

«А выбирая инвестиционные инструменты, учитывайте риск высокой инфляции на горизонте нескольких ближайших лет», — рассказал Уваров.

Елена Рогачева

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».