Эксперты назвали три причины, из-за которых россиянам нужна финансовая стратегия

По его словам, самый большой враг большинства накоплений, если они статичны и никак не управляются, — это инфляция.
«Чтобы понимать, как грамотно управлять своими личными финансовыми накоплениями и успешно противостоять инфляции, нужна финансовая стратегия», — говорит экономист.
Главная идея
Для начала необходимо определиться с конкретной частью дохода по разным направлениям поступлений средств, которые предполагаются к накоплению.
«Это и есть главная идея финансовой стратегии», — поясняет Абелев.
От каждого полученного дохода какую-то часть финансист советует направлять на накопления.
И, безусловно, должно быть четкое понимание того, как эти деньги в дальнейшем будут использоваться.
По словам Абелева, главный принцип финансовой стратегии — это регулярность. Нужна постоянная регулярность в том, чтобы предусмотренная часть дохода «работала», то есть, инвестировалась.
Разные цели
По мнению директора по корпоративным финансам группы Finbridge Александра Уварова, жизненный опыт и доходы россиян слишком разнородные.
Таким образом, финансовая стратегия для людей в возрасте 20 и 50 лет будет сильно различаться.
«Взрослые россияне преодолели уже не один кризис. Поэтому не будет преувеличением сказать, что лучшей стратегией для таких людей будут инвестиции в себя — получение новых навыков, профессионального опыта, дополнительного образования», — считает Уваров.
Рекомендации
Необходимо переодически делать для себя оценку и прогноз стоимости ваших «чистых активов». Грубо говоря, чем вы располагаете на данный момент.
«Это, в том числе, и вы сами как актив — какова ваша ценность на рынке труда или стоимость вашего бизнеса, а также задолженности, источники дохода», — говорит эксперт.
Если где-то образуется «отрицательная величина», анализируйте причины.
Правило десяти процентов
Что касается сбережения финансов, то главная стратегия заключается в том, чтобы хотя бы десять процентов от всех своих доходов направлять в сбережения.
При этом стоит избегать неликвидных вложений.
«А выбирая инвестиционные инструменты, учитывайте риск высокой инфляции на горизонте нескольких ближайших лет», — рассказал Уваров.
Елена Рогачева
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».