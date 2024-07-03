Экономическим зонам выставили оценки. Минэкономики рассчитало эффективность ОЭЗ

Минэкономики направило в правительство отчет о результатах работы ОЭЗ в 2023 году (есть у «Ъ»). Как следует из документа, эффективность зон оценена ведомством довольно высоко: в 92% из 100%. Это несколько ниже, чем в прошлые годы: в 2022-м показатель составлял 93,9%, а в 2021-м — 96,5%. Как уточняет заместитель главы Минэкономики Дмитрий Вахруков, на общую эффективность влияет то, что «площадок становится все больше — в первые годы работы их эффективность, как правило, ниже, но со временем большинство ОЭЗ устойчиво движутся к “зеленой зоне” и наибольшую эффективность показывают в долгосрочной перспективе».
Из 44 прошедших оценку ОЭЗ (в расчет брались лишь созданные до 1 июля 2022 года) эффективными в 2023 году признаны 30 зон, оставшиеся 14 — достаточно эффективными. За все годы, добавляет замминистра, эффективными считаются 25 зон, достаточно эффективными — 18, неэффективной — 1, «по которой уже произведена перезагрузка системы управления, что в ближайшее время позволит ей вернуться на устойчивую траекторию развития» (что это за ОЭЗ, ведомство не раскрывает).
Напомним, эффективность ОЭЗ не раз ставилась под сомнение Счетной палатой, после чего институт реформировался и продолжает донастраиваться до сих пор (см. «Ъ» от 14 марта). Необходимость корректировок устройства зон видел и Минфин, предложив ограничить для новых резидентов сумму налоговых льгот размером фактических расходов на капвложения и НИОКР, что вызывало возражения у Минэкономики и регионов (см. «Ъ» от 28 сентября 2023 года). Как сообщили «Ъ» в Минфине, соответствующий законопроект направлен в правительство и находится на согласовании с ведомствами.
В этом году Минэкономики расширило свою оценку, включив косвенные эффекты от работы ОЭЗ, в результате оценка вклада резидентов зон в российский ВВП выросла на 36%, достигнув 1,2 трлн руб. Объем уплаченных резидентами обязательных платежей, который по итогам 2023 года составил 464,8 млрд руб., продолжает превышать размер затрат бюджетной системы на создание инфраструктуры (270,4 млрд руб.) и объем предоставленных льгот (157,8 млрд руб.).
В целом, следует из отчета, основная часть показателей зон растет. По итогам 2023 года на территории 44 ОЭЗ зарегистрировано более 1 тыс. резидентов, из которых в 2023 году появилось 176 (против 141 в 2022-м). За год создано 18,1 тыс. рабочих мест, что составило 169% от плана и в полтора раза превышает показатель 2022 года (12 тыс.). Существенно вырос объем инвестиций: 660 млрд руб. в 2023 году против 196 млрд руб. годом ранее (до 1,5 трлн руб. накопленным итогом). Впрочем, показатель по инвестициям отстает от плановых значений: текущие результаты накопленным итогом составляют 59% от плана, а за 2023 год — 77%. Затраты резидентов на НИОКР выросли на 37% и составили более 22 млрд руб.
Как отмечает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский, в ОЭЗ «ярко проявляется лаговый эффект» — результаты появляются на пятый-шестой год после запуска. «Хорошо, что последние годы ОЭЗ обеспечивают положительный налоговый эффект, но эффект небольшой: превышение налоговых платежей над расходами и объемом льгот в 2022 году составило всего 10%, а в 2023-м — 8%», — говорит он. При этом, добавляет эксперт, за последний год на треть выросли затраты бюджетной системы на создание инфраструктуры ОЭЗ, с чем он связывает небольшое снижение их эффективности.