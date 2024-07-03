Экономическим зонам выставили оценки. Минэкономики рассчитало эффективность ОЭЗ

Минэкономики направило в правительство отчет о результатах работы ОЭЗ в 2023 году (есть у «Ъ»). Как следует из документа, эффективность зон оценена ведомством довольно высоко: в 92% из 100%. Это несколько ниже, чем в прошлые годы: в 2022-м показатель составлял 93,9%, а в 2021-м — 96,5%. Как уточняет заместитель главы Минэкономики Дмитрий Вахруков, на общую эффективность влияет то, что «площадок становится все больше — в первые годы работы их эффективность, как правило, ниже, но со временем большинство ОЭЗ устойчиво движутся к “зеленой зоне” и наибольшую эффективность показывают в долгосрочной перспективе».