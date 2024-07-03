Добыча и экспорт российских алмазов снижаются в силу конъюнктуры мирового рынка

Ключевой покупатель российских алмазов — Индия в 2023 году сократила импорт на 11%, до 128 млн карат. Борис Красноженов из Альфа-банка говорит, что в 2021—2022 годах на фоне высокого спроса и растущих цен огранщики из Индии импортировали в 2,5 раза больше алмазов, чем было добыто в мире. По словам аналитика, это привело к росту уровня запасов, а удорожание кредитов, за счет которых финансируется половина всех закупок в гранильном сегменте, полностью съело маржу огранщиков, что в результате вызвало снижение спроса. Как уточняет господин Красноженов, в «хорошие времена» кредиты для индийских огранщиков стоили около 6% в долларах США, а в прошлом году ставки выросли до 11% при средней рентабельности огранки в 5−7%.