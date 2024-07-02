Технологии искусственного интеллекта слабо представлены в производстве

ИСИЭЗ ВШЭ на основе данных Росстата проанализировал состояние разработки и использования передовых производственных технологий (ППТ) искусственного интеллекта в России. Речь, поясним, идет о самостоятельных ИИ-решениях, ППТ для целей статистического наблюдения считаются технологии и процессы (включая необходимое оборудование), управляемые с помощью компьютера или основанные на микроэлектронике и используемые при проектировании, производстве или обработке продукции.
Изучив полученные данные, эксперты делают вывод, что развитие и распространение таких решений носит ограниченный характер. Так, в 2023 году лишь 74 организации (это 7,5% общего числа разработчиков всех ППТ) занимались созданием передовых решений на базе искусственного интеллекта. Это 34 государственных и 34 частных организации, а также шесть компаний с иностранным капиталом. В прошлом году было создано 88 передовых технологий — 3,2% от общего числа ППТ. Утверждается, что десять из них не имеют мировых аналогов. Лидеры таких разработок — организации области информации и связи, а также сферы высшего образования. На их долю суммарно приходится 65% от созданных в 2023 году ППТ искусственного интеллекта.
Что касается не создания, а применения передовых технологий ИИ, то в 2023 году их использовали 634 организации. 60% из них работают в области информации и связи. Всего применялось 1030 единиц таких технологий, их удельный вес в общем числе применяемых в производстве ППТ — пока не более 0,5%. Отметим, что 80,9% применявшихся технологий произведены в РФ или значительно модифицированы отечественными разработчиками. Расширение использования российских решений привело к снижению доли приобретенных зарубежных технологий (19,1% в 2023 году против 26,8% в 2020-м). Впрочем, в абсолютном выражении в 2023 году число зарубежных решений по сравнению с 2020 годом увеличилось до 197 со 156.
Относительно планов в этой области сообщается, что в ближайшие три года ППТ искусственного интеллекта собирается начать внедрять 81 компания. Таким образом, если это случится, число организаций, применяющих передовые технологии ИИ, увеличится на 12%, отмечают в ИСИЭЗ. Важность роста показателей в этой сфере эксперты объясняют тем, что технологии искусственного интеллекта носят «сквозной» характер — они способны трансформировать иные технические решения, приводить к изменению существующих и создавать новые передовые производственные технологии.
По данным Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве, средний уровень использования ИИ в любом виде (не только как ППТ) в отраслях экономики в РФ по итогам 2023 года составил 32%. Мероприятия готовящегося сейчас властями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» для стимулирования развития ИИ предусматривают появление отдельного федерального проекта. Повышенное внимание к ИИ обусловлено ожидаемым эффектом: возможный прирост производительности труда отдельных специалистов оценен в 20%, сокращение расходов в части отраслей — в 45%, повышение энергоэффективности — в 16%. Реализация мероприятий по развитию ИИ, предусмотренных нацпроектом, может добавить к размерам экономики за период до 2030 года 11,2 трлн руб., говорил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко (см. «Ъ» от 18 апреля).