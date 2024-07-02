Технологии искусственного интеллекта слабо представлены в производстве

Что касается не создания, а применения передовых технологий ИИ, то в 2023 году их использовали 634 организации. 60% из них работают в области информации и связи. Всего применялось 1030 единиц таких технологий, их удельный вес в общем числе применяемых в производстве ППТ — пока не более 0,5%. Отметим, что 80,9% применявшихся технологий произведены в РФ или значительно модифицированы отечественными разработчиками. Расширение использования российских решений привело к снижению доли приобретенных зарубежных технологий (19,1% в 2023 году против 26,8% в 2020-м). Впрочем, в абсолютном выражении в 2023 году число зарубежных решений по сравнению с 2020 годом увеличилось до 197 со 156.