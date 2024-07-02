Спад без распродаж: что будет с ипотекой после 1 июля

Крупнейшие банки с 1 июля начали повышать ставки по ипотеке сразу на 1−1,3 процентных пункта. Жилищные кредиты теперь можно взять в среднем под 20% годовых. Это стало первой реакцией банков на закрытие программы льготной ипотеки под восемь процентов годовых. Но остается еще семейная ипотека и другие адресные жилищные программы: для жителей Арктики, Дальнего Востока, для IT-сотрудников компаний, которые аккредитованы в Минцифры, и сельская ипотека.
Сделок станет меньше, а оплаты наличными — больше
Уход с рынка половины льготного кредитования сократит количество сделок.
«Базовый прогноз по снижению числа сделок — минус 25% от фоновых значений 2024 года. На эти цифры рынок выйдет по итогам трех-четырех месяцев», — считает руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов. По его оценке, кроме ухода с рынка обычной безадресной льготной программы, сократится примерно на 25−30% число потенциальных участников семейной ипотеки.
«Рынок будет постепенно адаптироваться. Девелоперы будут вынуждены активнее работать с оставшимися льготными программами, стимулировать спрос через более активное предоставление скидок, запуск акций, субсидирование ставки на период строительства за счет собственных средств», — полагает эксперт.
Рынок недвижимости готовился к наступившим 1 июля изменениям. Но, если ранее перед датой возможной отмены господдержки ипотеки (программа не раз продлевалась) россияне стремились взять побольше льготных кредитов на покупку жилья, то сейчас резкого роста спроса не произошло из-за мер ЦБ РФ. «Это связано с жесткими требованиями к первому взносу — сумма в 30% от цены лота отсекает многих панических покупателей», — считает Алексей Попов.
Данных по июню еще нет, но по итогам мая число регистраций сделок по договорам долевого участия в Московском регионе выросло лишь на десять процентов к предыдущему месяцу, а в агломерации Санкт-Петербурга — на два процента, в городах-миллионниках — на 17%.
Спрос увеличился, но, по мнению эксперта, ситуация не похожа на происходившее прошлым летом, когда с июля по сентябрь 2023 года почти в любой локации каждый месяц устанавливались рекорды по числу сделок.
Спад без распродаж
Руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко также отметил, что в преддверии завершения госпрограммы льготной ипотеки под восемь процентов спрос вырос — люди старались успеть оформить относительно доступную ипотеку, пока она еще была на рынке. «После завершения массового субсидирования ставок рынок новостроек ждет спад. Но вряд ли мы увидим критичное снижение спроса, так как остается адресная господдержка», — полагает он.
Кроме того, по мнению Репченко, во время ажиотажа на фоне повышения ключевой ставки в прошлом году и в преддверии окончания ипотеки с господдержкой в конце весны — начале лета этого года застройщики нарастили продажи и сформировали хорошую «подушку безопасности» на будущее, так что никакой необходимости устраивать распродажи жилья сейчас у них нет.
Так что в явном виде снижение цен на новостройки мы пока не увидим. Возможно, ближе к концу года застройщики увеличат размер дисконтов и число акционных предложений, которые тоже, пусть и завуалированно, снижают стоимость сделки.
По его наблюдениям, на вторичном рынке цены пока топчутся на месте. С одной стороны, на стоимость вторичного жилья давят заградительные ипотечные ставки от 18−20% годовых, но с другой — ценам не дает существенно снизиться недостаток предложения. Понимая, что продать квартиру по желаемой цене при нынешнем уровне ставок не получится, собственники снимают объекты с продажи в ожидании лучших времен. «Скорее всего такая ценовая ситуация сохранится в ближайшие месяцы», — предположил Репченко.
«В целом на первичном рынке жилья в 2024 году мы ожидаем снижения примерно на 30−40% по сравнению с 2023 годом. Масштаб этого снижения будет зависеть от окончательно утвержденных параметров продления “Семейной ипотеки”, — сказано в комментарии аналитического центра ДОМ.РФ для Финансов Mail.ru.
«В этой связи мы прогнозируем общее снижение выдачи на 35−40% до 1,3−1,4 миллиона кредитов примерно на пять триллионов рублей в целом за год. Вместе с тем, снижение во втором полугодии будет более значительным» — отметили в ДОМ.РФ.
«В номинальном выражении снижения цен на первичном рынке мы не ожидаем. Прогнозируем, что рост стоимости квадратного метра будет происходить в пределах инфляции, то есть в реальном выражении цены изменятся не будут, а в отдельных регионах, могут даже несколько снизиться», — подчеркнули эксперты федерального жилищного оператора.
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