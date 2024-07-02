Спад без распродаж: что будет с ипотекой после 1 июля

Кроме того, по мнению Репченко, во время ажиотажа на фоне повышения ключевой ставки в прошлом году и в преддверии окончания ипотеки с господдержкой в конце весны — начале лета этого года застройщики нарастили продажи и сформировали хорошую «подушку безопасности» на будущее, так что никакой необходимости устраивать распродажи жилья сейчас у них нет.