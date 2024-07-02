Сингапур ужесточит борьбу с отмыванием денег

Западные СМИ полагают, что власти Сингапура хотят усилить контроль за потоками иностранных средств в страну после прошлогоднего скандала с отмыванием средств. Тогда в стране были задержаны граждане КНР, Камбоджи, Турции, Кипра, Доминиканской Республики и Вануату. Объем замороженных активов достиг $2 млрд. Среди замороженных активов оказались крупные суммы в обычной и криптовалюте, 152 объекта недвижимости, 62 автомобиля, золотые слитки, ювелирные изделия, часы и сумки класса люкс, несколько тысяч бутылок дорогих спиртных напитков.