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Сингапур ужесточит борьбу с отмыванием денег

Сегодня, 2 июля, в парламенте Сингапура был представлен законопроект об ужесточении борьбы с отмыванием денег. Новый закон предполагает упрощение системы обмена информацией между различными государственными ведомствами. По замыслу правительства, это должно сделать расследование подозрительных сделок и схем более эффективным.

Источник: AP 2023

В частности, предлагается ускорить обмен данными между налоговой службой страны, таможенным управлением и управлением по расследованию подозрительных трансакций (STRO). Кроме того, сотрудники STRO смогут при возникновении подозрений запрашивать у налоговиков и таможенников больше информации, чем это предусматривается ныне действующим законодательством.

Западные СМИ полагают, что власти Сингапура хотят усилить контроль за потоками иностранных средств в страну после прошлогоднего скандала с отмыванием средств. Тогда в стране были задержаны граждане КНР, Камбоджи, Турции, Кипра, Доминиканской Республики и Вануату. Объем замороженных активов достиг $2 млрд. Среди замороженных активов оказались крупные суммы в обычной и криптовалюте, 152 объекта недвижимости, 62 автомобиля, золотые слитки, ювелирные изделия, часы и сумки класса люкс, несколько тысяч бутылок дорогих спиртных напитков.