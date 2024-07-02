Резидентам САР запретят размещать акции через «недружественную» инфраструктуру

Резиденты российских специальных административных районов (САР) смогут выпускать свои ценные бумаги только через инфраструктуру «дружественных стран». Это следует из поправок ко второму чтению в законопроект о международных компаниях. Первым на это обратил внимание «Интерфакс».
В новую версию законопроекта добавили дополнительные требования для открытия иностранным регистраторам и депозитариям лицевых счетов для учета прав на акции российских международных компаний, которые размещаются или обращаются за рубежом. Так, акции должны размещаться на площадке «дружественной» страны из перечня иностранных бирж Центробанка.
В «недружественной» юрисдикции, соответственно, компании размещаться не могут, там не могут находиться также регистратор и номинальный держатель (депозитарий). В целом, иностранные регистраторы могут работать с международными компаниями, только если этого требует закон «дружественной» страны или правила ее биржи. Также в законопроекте отмечается, что международная компания должна заключить с ними договор. Как следует из законопроекта, конкретные правила открытия и ведения лицевых счетов иностранного номинального держателя и регистратора должен установить ЦБ.
«Это, по сути, исключает возможность для международных компаний осуществлять либо продолжать листинг на биржах, расположенных в недружественных государствах и применять право таких государств и правил соответствующих бирж к учету прав и распоряжению (совершению операций) с акциями международных компаний», — пояснила руководитель юридической практики Kept Ирина Нарышева.
Предполагается, что закон вступит в силу сразу с даты его подписания. В предыдущей редакции законопроект уточнял корпоративное законодательство, отмечает «Интерфакс».