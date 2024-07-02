Резидентам САР запретят размещать акции через «недружественную» инфраструктуру

В «недружественной» юрисдикции, соответственно, компании размещаться не могут, там не могут находиться также регистратор и номинальный держатель (депозитарий). В целом, иностранные регистраторы могут работать с международными компаниями, только если этого требует закон «дружественной» страны или правила ее биржи. Также в законопроекте отмечается, что международная компания должна заключить с ними договор. Как следует из законопроекта, конкретные правила открытия и ведения лицевых счетов иностранного номинального держателя и регистратора должен установить ЦБ.