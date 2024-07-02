Расширена поддержка частных производственных площадок

Как отмечает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский, расширение меры на проекты реиндустриализации «очень важно», поскольку современные площадки типа «гринфилд» на окраинах создавались параллельно с деградацией промышленных зон в центрах многих городов. Особенно актуально это, по его словам, «для моногородов, где не всегда может идти речь о реализации больших проектов». Соглашается с этим и член координационного совета «Деловой России» Алексей Кучмин — в моногородах, где большая часть населения обычно работает на одном предприятии, его модернизация сможет сохранить занятость людей. При этом, полагает он, это может быть интересно и для всех регионов, у которых есть потребность в обновлении инфраструктуры и оборудования для повышения эффективности существующих предприятий. Процент износа производственного оборудования сегодня составляет более 55%, поясняет эксперт.