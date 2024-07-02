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Расширена поддержка частных производственных площадок

Правительство обновило правила оказания поддержки управляющим компаниям частных технопарков через субсидии на возмещение части затрат на создание промышленной инфраструктуры. Теперь будут компенсироваться еще и затраты на реиндустриализацию промышленных площадок, а также на создание инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий. Уровень софинансирования такого возмещения затрат со стороны регионов фиксируется на минимальном уровне в 1% — остальное берет на себя федеральный центр. Эксперты полагают, что нововведения актуальны — особенно в силу деградации промышленных площадок во многих городах.

Источник: РИА "Новости"

Правительство одобрило постановление о расширении компенсации затрат предпринимателей на развитие промышленной инфраструктуры частных технопарков в моногородах, в «депрессивных» регионах, реализующих индивидуальные программы развития, а также на территориях, признанных «геостратегическими». Речь идет о субсидировании государством расходов управляющих компаний — до 75% трат на создание промышленной инфраструктуры в технопарках. При этом до 99% расходов регионов на такие выплаты федеральный центр берет на себя. Как отметил в понедельник на совещании со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишустин, мера поддержки распространится и на новые регионы.

С принятием документа получить софинансирование смогут управляющие компании (УК) всех видов технопарков, в том числе — в сфере высоких технологий. Такие технопарки теперь могут рассчитывать на поддержку по аналогии с промышленными парками — из расчета 120 тыс. руб. на 1 кв. м площади зданий. При этом предусмотрен ряд условий — целевых показателей: если субсидия предоставляется на пять лет, то по итогам десяти лет реализации проекта удельный объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных на территории технопарка, должен составлять минимум 30 тыс. руб. на 1 кв. м площади зданий, а резиденты должны занимать не менее 50% всех площадей.

Расширяется и целевое назначение господдержки — теперь будут компенсироваться затраты УК и по реиндустриализации производственных мощностей (модернизации и созданию объектов инфраструктуры на базе действующих промышленных предприятий). Как отметил глава Минпромторга Антон Алиханов, это позволит «рационально распределить объекты промышленной инфраструктуры» в регионах. В таких случаях размер компенсации составит 100 млн руб. на 1 га общей площади промпарка и 120 тыс. руб. на «квадрат» модернизируемых объектов, или 150 тыс. руб., если речь идет о технопарке в сфере высоких технологий.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ Михаил Лабудин подчеркивает, что теперь порог софинансирования регионов закреплен на уровне 1% — до этого процент варьировался в зависимости от уровня социально-экономического развития (например, в Омской области — 11%). Регионы в этом году, добавляет он, начнут подавать первые заявки — и с таким высоким уровнем софинансирования центра большее их число смогут поддерживать инициативы бизнеса.

В РСПП изменения поддерживают, отмечая, что «тема поддержки реиндустриализации производственных мощностей неоднократно поднималась на площадке объединения, для регионального промышленного бизнеса крайне важно, что это направление формализовано в постановлении».

Как отмечает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский, расширение меры на проекты реиндустриализации «очень важно», поскольку современные площадки типа «гринфилд» на окраинах создавались параллельно с деградацией промышленных зон в центрах многих городов. Особенно актуально это, по его словам, «для моногородов, где не всегда может идти речь о реализации больших проектов». Соглашается с этим и член координационного совета «Деловой России» Алексей Кучмин — в моногородах, где большая часть населения обычно работает на одном предприятии, его модернизация сможет сохранить занятость людей. При этом, полагает он, это может быть интересно и для всех регионов, у которых есть потребность в обновлении инфраструктуры и оборудования для повышения эффективности существующих предприятий. Процент износа производственного оборудования сегодня составляет более 55%, поясняет эксперт.