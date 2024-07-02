Правительство хочет знать состав корзины малых госзакупок

Сейчас государство знает общий итог малых закупок на 1,3 трлн руб. в 2023 году, но оценить их структуру, номенклатуру и ценообразование не может из-за отсутствия централизованного учета и прослеживаемости. В перспективе регулирование сегмента ЗМО, за исключением его специфики, планируется сблизить с основным режимом госзакупок.
Белый дом утвердил концепцию совершенствования госзакупок малого объема до 2027 года — распоряжение № 1636-р от 26 июня 2024 года подписано премьером Михаилом Мишустиным. Документ нацелен на унификацию порядка проведения госзаказчиками закупок до 600 тыс. руб. совокупным объемом до 10% всех закупок за год — сейчас понятие малых закупок в законе не формализовано, но на практике это закупки товаров, работ и услуг в упрощенном порядке для оперативного удовлетворения отдельных неотложных потребностей заказчиков — например, в канцелярских принадлежностях, картриджах, офисной мебели или запасных частях. Заказчики при таких закупках не обязаны обосновывать цену контракта и учитывать требования об обязательных закупках у малого бизнеса и приоритете российской продукции.
Несмотря на небольшие суммы, в 2023 году суммарный объем ЗМО в планах-графиках заказчиков оценивался в 1,3 трлн руб.— это 10% всего объема годового плана госзакупок. Авторы концепции отмечают тенденцию к росту как размера, так и совокупного объема ЗМО. Проблема в том, что из-за отсутствия централизованного учета и прослеживаемости детально оценить их фактический объем и структуру невозможно — сфера де-факто выведена из-под действия федерального правового регулирования, отмечается в концепции. Существует еще один способ провести закупку малого объема — так называемые закупки «с полки» с использованием электронных площадок, аккредитованных Минфином. Для них потолок выше — до 5 млн руб. Закупки же до 600 тыс. руб. федеральные заказчики должны проводить на Едином агрегаторе торговли (ЕАТ) «Березка» (не является электронной площадкой). Всего с 2018 года с использованием ЕАТ проведено 2,2 млн закупок, без него — 1,2 млн.
На федеральном и региональном уровнях действуют разные порядки проведения малых закупок, по-разному работают информационные системы. Автоматизированы ЗМО минимум в 49 регионах — в Москве и области, в Санкт-Петербурге, Татарстане и др.— как за счет подсистем в составе региональных систем закупок, так и за счет отдельных систем, систем другого региона или рыночных игроков. Заказчики и поставщики должны регистрироваться в каждой из них, что создает дополнительную финансовую нагрузку. Также не определен нормативно порядок защиты прав участников закупочных процедур. Отметим, что ЗМО — де-факто последний объемный фрагмент системы госзакупок, прозрачность которого не обеспечена, остальной госзаказ размещается по общим правилам, регламентированным для Единой информсистемы госзакупок.
Концепция ЗМО предусматривает введение единого порядка проведения малых закупок в электронной форме, единых требований к информсистемам с единым размером платы за участие в закупках, а также регламентирует оформление случаев закупок с бумажным документооборотом — они будут возможны при сумме не выше 100 тыс. руб. и годовом объеме до 2 млн руб., при этом правительство и региональные власти смогут этот потолок дополнительно снизить. Документ предполагает также создание каталога конкретных товаров для нужд ЗМО и применение в процедуре цифрового паспорта промышленной продукции — это нужно, чтобы заказчик мог выбрать лучшее ценовое предложение, пояснил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
В результате система будет в автоматическом режиме отбирать лучшие предложения среди ранее размещенных во всех информсистемах, а у выбранных поставщиков появится возможность улучшить ценовые предложения. Также станет доступно формирование, подписание и размещение заказчиком в ЕИС контракта и информации о его исполнении и оплата контракта с использованием ЕИС и других информсистем казначейства. В концепции отмечается, что проведение закупок без электронных магазинов нецелесообразно — при применении других механизмов срок закупки увеличится и станет сопоставим со сроком проведения конкурентных процедур.
В мае на выставке «Госзаказ» замглавы Минфина Алексей Лавров сообщал, что ведомство работает над концепцией реформирования ЗМО, но изменение потолка таких закупок не обсуждается. При этом в концепции оговаривается, что вопрос о предельных размерах сумм малых закупок и их годового объема все же может быть рассмотрен — после перевода малых закупок в электронную форму и апробации нового регулирования. В соответствии с распоряжением Минфин должен в течение месяца подготовить и направить в правительство «дорожную карту» по реализации концепции.