Правительство хочет знать состав корзины малых госзакупок

Несмотря на небольшие суммы, в 2023 году суммарный объем ЗМО в планах-графиках заказчиков оценивался в 1,3 трлн руб.— это 10% всего объема годового плана госзакупок. Авторы концепции отмечают тенденцию к росту как размера, так и совокупного объема ЗМО. Проблема в том, что из-за отсутствия централизованного учета и прослеживаемости детально оценить их фактический объем и структуру невозможно — сфера де-факто выведена из-под действия федерального правового регулирования, отмечается в концепции. Существует еще один способ провести закупку малого объема — так называемые закупки «с полки» с использованием электронных площадок, аккредитованных Минфином. Для них потолок выше — до 5 млн руб. Закупки же до 600 тыс. руб. федеральные заказчики должны проводить на Едином агрегаторе торговли (ЕАТ) «Березка» (не является электронной площадкой). Всего с 2018 года с использованием ЕАТ проведено 2,2 млн закупок, без него — 1,2 млн.