Откуда банки берут деньги на выплату кешбэка

Все банковские программы лояльности не являются благотворительностью. Основным источником для финансового обеспечения кешбэка, баллов и бонусов являются комиссии, которые оплачивают сами же клиенты. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.