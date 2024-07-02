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Откуда банки берут деньги на выплату кешбэка

Все банковские программы лояльности не являются благотворительностью. Основным источником для финансового обеспечения кешбэка, баллов и бонусов являются комиссии, которые оплачивают сами же клиенты. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Источник: РИА "Новости"

Следует учитывать, что условия по программам лояльности коррелируют с условиями по обслуживанию счетов, напомнила экономист.

Как правило, при повышении комиссий банки расширяют возможности начисления кешбэка и других форм привилегий клиентов.

Кроме того, условия начисления кешбэка могут отличаться в зависимости от статуса клиента.

«Так, для клиентов, обслуживающихся по привилегированным программам и совершающим расходы на определенную сумму ежемесячно, процент начисления кешбэка может быть повышен», — объяснила Мери Валишвили.

Елена Рогачева