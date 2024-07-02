Откуда банки берут деньги на выплату кешбэка

Следует учитывать, что условия по программам лояльности коррелируют с условиями по обслуживанию счетов, напомнила экономист.
Как правило, при повышении комиссий банки расширяют возможности начисления кешбэка и других форм привилегий клиентов.
Кроме того, условия начисления кешбэка могут отличаться в зависимости от статуса клиента.
«Так, для клиентов, обслуживающихся по привилегированным программам и совершающим расходы на определенную сумму ежемесячно, процент начисления кешбэка может быть повышен», — объяснила Мери Валишвили.
Елена Рогачева