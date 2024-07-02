Операционные результаты Мосбиржи позволят оценить начальный эффект санкций

Мосбиржа вечером опубликует объемы торгов за июнь, оценить которые будет особенно интересно после введения санкций и остановки биржевых торгов долларом и евро. В конце июня акции Мосбиржи начали восстановление от локальных минимумов, достигнутых в том числе после дивидендной отсечки, а ближайшие важные сопротивления для котировок расположены у 235 ₽ и 238 ₽: стабилизация выше может говорить о возвращении как минимум к краткосрочному повышению.