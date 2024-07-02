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Операционные результаты Мосбиржи позволят оценить начальный эффект санкций

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить рост после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках немного ухудшились, отмечает Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Елена Кожухова
аналитик
Источник: Reuters

Индексы Мосбиржи и РТС накануне вновь изменились разнонаправленно. Рублевый индикатор прибавил 1%, закрепившись выше сопротивления 3180 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что подтверждает высокие шансы движения в район 3260 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС потерял около 0,8%, не сумев стабилизироваться выше сопротивления 1165 пунктов после публикации официального курса рубля.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал на 1,2%, достигнув 11,87 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,29 ₽ и 93,95 ₽ соответственно, выше значений пятницы.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, получит поводы для развития роста как минимум в рублевом сегменте благодаря более высоким ценам на нефть, а также сохранению дивидендных ожиданий по многим эмитентам в преддверии закрытия реестров по выплатам позже в июле.

Мосбиржа вечером опубликует объемы торгов за июнь, оценить которые будет особенно интересно после введения санкций и остановки биржевых торгов долларом и евро. В конце июня акции Мосбиржи начали восстановление от локальных минимумов, достигнутых в том числе после дивидендной отсечки, а ближайшие важные сопротивления для котировок расположены у 235 ₽ и 238 ₽: стабилизация выше может говорить о возвращении как минимум к краткосрочному повышению.

События дня:

  • предварительный индекс потребительских цен еврозоны за июнь (12.00 мск)
  • уровень безработицы еврозоны в мае (12.00 мск)
  • выступление главы ФРС Пауэлла (16.30 мск)
  • выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск)
  • число открытых вакансий JOLTS в США за май (17.00 мск)
  • Мосбиржа опубликует объемы торгов за июнь (17.30 мск)

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»