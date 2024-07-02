Операционные результаты Мосбиржи позволят оценить начальный эффект санкций

Индексы Мосбиржи и РТС накануне вновь изменились разнонаправленно. Рублевый индикатор прибавил 1%, закрепившись выше сопротивления 3180 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что подтверждает высокие шансы движения в район 3260 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС потерял около 0,8%, не сумев стабилизироваться выше сопротивления 1165 пунктов после публикации официального курса рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал на 1,2%, достигнув 11,87 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,29 ₽ и 93,95 ₽ соответственно, выше значений пятницы.
Мосбиржа вечером опубликует объемы торгов за июнь, оценить которые будет особенно интересно после введения санкций и остановки биржевых торгов долларом и евро. В конце июня акции Мосбиржи начали восстановление от локальных минимумов, достигнутых в том числе после дивидендной отсечки, а ближайшие важные сопротивления для котировок расположены у 235 ₽ и 238 ₽: стабилизация выше может говорить о возвращении как минимум к краткосрочному повышению.
События дня:
- предварительный индекс потребительских цен еврозоны за июнь (12.00 мск)
- уровень безработицы еврозоны в мае (12.00 мск)
- выступление главы ФРС Пауэлла (16.30 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск)
- число открытых вакансий JOLTS в США за май (17.00 мск)
- Мосбиржа опубликует объемы торгов за июнь (17.30 мск)
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