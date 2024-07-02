На фоне глобального дефицита и обострения на Ближнем Востоке: нефть на мировом рынке подорожала рекордно за два месяца

В этих условиях увеличивается и стоимость российской нефти Urals, которая уже почти год торгуется дороже установленного Западом потолка цен. США, в свою очередь, не торопятся ужесточать энергетические санкции против Москвы, поскольку опасаются повышения стоимости горючего на американских заправках. Между тем нефтегазовые доходы России продолжают уверенно расти.
Мировые цены на нефть достигли максимального уровня более чем за два месяца. Во вторник, 2 июля, стоимость сырья эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE поднималась почти на 1% и в определённый момент достигала $87,45 за баррель.
Котировки уверенно растут на протяжении последних четырёх недель и за это время прибавили уже более 13%. По словам экспертов, с наступлением лета в мире заметно увеличились объёмы потребления топлива, тогда как добыча углеводородов в ряде стран продолжила сокращаться. В результате на глобальном рынке образовалась нехватка нефти — и сырьё стало дорожать.
«Мы ожидаем дальнейшего роста спроса на нефтепродукты в пик автомобильного сезона в июле и августе. При этом решение стран — участниц сделки ОПЕК+ продлить добровольные ограничения по добыче в полном объёме до конца III квартала приведёт к росту дефицита нефти на мировом рынке в летний период», — рассказал RT старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.
Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят более 20 нефтедобывающих стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья и тем самым регулируют предложение углеводородов на мировом рынке. Такая политика призвана удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.
Такую точку зрения в интервью RT выразил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Мы видим, что война в Газе не закончилась. Более того, Израиль планирует войти в Ливан, чтобы зачистить формирования группировки “Хезболла”, а поддержку ей уже пообещал оказать Иран. Участники рынка закладывают эти геополитические риски в цену нефти. Причём её потоки через Суэцкий канал уже сократились, и многие начали перевозить сырьё, огибая Африку, из-за чего дорожает доставка и увеличивается конечная стоимость товара», — пояснил Юшков.
В обход санкций
Примечательно, что вслед за удорожанием нефти эталонной марки Brent продолжают расти и котировки сырья российского сорта Urals. На торгах 2 июля его стоимость поднималась до $76,01 за баррель, что тоже стало максимальным значением с конца апреля, свидетельствуют данные финансово-аналитического портала ProFinance.
Примечательно, что уже почти на протяжении года котировки российской нефти стабильно превышают установленный Западом потолок.
«Западные санкции не работают, так как у российской нефти появился новый постоянный круг покупателей. Мы очень быстро перенаправили свои потоки экспорта с Запада на Восток и почти не потеряли в цене, приобретя при этом новых, более предсказуемых клиентов, прежде всего в лице Китая, Индии и Турции», — отметил в беседе с RT экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
Напомним, в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, США вместе с Европой и другими союзниками стали отказываться от импорта российской нефти. Затем ЕС и G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель.
Свои действия Запад объяснил желанием надавить на Россию и лишить её прибыли от продажи углеводородов. В ответ на эти ограничения Москва ввела запрет на поставки энергоресурсов всем, кто требует соблюдения потолка цен при заключении контрактов.
Одновременно российские компании начали перестраивать торговые маршруты, но на первых порах были вынуждены предоставлять значительные скидки.
Например, в начале 2023 года нефть эталонной марки Brent на мировом рынке торговалась в среднем по $81,8 за баррель, тогда как Urals покупали примерно по $46,8.
Впрочем, по мере освоения новых транспортных путей российские нефтяники стали уменьшать размер скидок. В результате уже во второй половине июля 2023-го стоимость барреля Urals поднялась выше $60 и с тех пор не опускалась ниже этой отметки.
«Потолок цен не работает, поскольку был сформирован так называемый теневой флот. Речь идёт о танкерах, для которых западные санкции не имеют никакого значения. Эти корабли работают только с санкционной нефтью из России, Ирана и Венесуэлы, очень хорошо на ней зарабатывая», — объяснил Игорь Юшков.
Любопытно при этом, что США не торопятся ужесточать санкции в отношении российской, иранской и венесуэльской нефти, поскольку опасаются усиления глобального дефицита и удорожания топлива на американском рынке.
«Проблема увеличения стоимости горючего обострилась на фоне высокого уровня инфляции в Штатах, что негативно влияет на рейтинг действующего главы Белого дома и Демократической партии в целом. Причём стоит отметить, что европейские политики в своих санкционных решениях также действуют с оглядкой на котировки нефти и газа. К примеру, в мае импорт российского газа в Европу впервые за два года превысил поставки из США», — отметил Сергей Пигарев.
В этих условиях доходы Москвы заметно выросли в последнее время. По предварительным подсчётам агентства Reuters, только в июне объём нефтегазовых поступлений в российский бюджет увеличился более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил $9,4 млрд в долларовом эквиваленте или около 818 млрд рублей.
Владимир Цегоев, Ксения Чемоданова