На фоне глобального дефицита и обострения на Ближнем Востоке: нефть на мировом рынке подорожала рекордно за два месяца

«Западные санкции не работают, так как у российской нефти появился новый постоянный круг покупателей. Мы очень быстро перенаправили свои потоки экспорта с Запада на Восток и почти не потеряли в цене, приобретя при этом новых, более предсказуемых клиентов, прежде всего в лице Китая, Индии и Турции», — отметил в беседе с RT экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.