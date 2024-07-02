Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке муки в России

Кроме того, в России растет производство муки из зерновых, овощных и других растительных культур. Согласно данным Росстата, в январе — мае 2024 года было выпущено более 4,2 млн тонн такой продукции, что на 8,8% больше уровня предыдущего года. «С учетом этого и других факторов в Минсельхозе ожидают, что ценовая ситуация на рынке и дальше будет оставаться стабильной», — отмечается в сообщении.