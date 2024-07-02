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Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке муки в России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ситуация на рынке муки в России в настоящее время стабильная, с конца 2023 года рост цен на нее был ниже темпов инфляции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Источник: AP 2023

«В настоящее время ситуация на рынке хлеба и муки оценивается как стабильная. По состоянию на 26 июня, отпускная цена муки пшеничной в среднем по стране составляет 24,9 ₽ за килограмм. С конца прошлого года стоимость данной продукции увеличилась на 2,9%, что ниже темпов инфляции. Сейчас цена на 10,9% меньше показателя аналогичного периода 2022 года», — говорится в сообщении министерства.

При этом у производителей хлебобулочных изделий и муки увеличиваются затраты на транспортировку, упаковку и сопутствующие расходы.

По данным Минсельхоза, цены производителей на пшеницу 3 класса сегодня составляют 13,733 тыс. рублей за тонну, на пшеницу 4 класса — 12,655 тыс. рублей. «Данные показатели существенно ниже предельных максимальных уровней цен на пшеницу, при достижении которых возможно проводить товарные интервенции на рынке», — отмечают в министерстве.

«Урожай зерна прошлого сезона даже с учетом экспортных поставок с запасом покрывает необходимый объем сырья для полноценного обеспечения внутреннего рынка хлебопечения. Предложение на рынке муки для хлебопекарной отрасли, по оценке отраслевого сообщества, значительно превышает спрос, сообщений о нехватке продукции от бизнеса не поступало», — добавили в Минсельхозе.

Кроме того, в России растет производство муки из зерновых, овощных и других растительных культур. Согласно данным Росстата, в январе — мае 2024 года было выпущено более 4,2 млн тонн такой продукции, что на 8,8% больше уровня предыдущего года. «С учетом этого и других факторов в Минсельхозе ожидают, что ценовая ситуация на рынке и дальше будет оставаться стабильной», — отмечается в сообщении.

Ранее газета РБК со ссылкой на Национальный союз хлебопечения написала, что хлебопекарные предприятия столкнулись с заметным ростом цен на муку, вызванным подорожанием зерна на фоне прогнозов по урожаю.