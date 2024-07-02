Кабмин поддержал идею запретить банкам самим повышать кредитный лимит

Речь идет прежде всего о кредитных картах. Автор законопроекта ссылается на данные ЦБ о том, что на 1 июля 2023 года банковские карты были у 23 млн граждан, что составляет более половины от общего числа заемщиков. «В то же время, согласно данным открытых источников, доля граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 8,6% (4,7% в 2021 году), а задолженность граждан по кредитным картам увеличилась на 20% с апреля по сентябрь 2023 года», — отмечает парламентарий.