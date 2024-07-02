Кабмин поддержал идею запретить банкам самим повышать кредитный лимит

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — говорится в официальном отзыве кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.
Законопроект предложил сенатор Айрат Гибатдинов. Инициатива предполагает установление запрета на включение в договор о займе условий, предусматривающих возможность увеличения банком размера кредита без заключения нового договора с клиентом. Эта норма направлена на недопущение практики увеличения банками кредитного лимита в одностороннем порядке.
Суть законопроекта
Речь идет прежде всего о кредитных картах. Автор законопроекта ссылается на данные ЦБ о том, что на 1 июля 2023 года банковские карты были у 23 млн граждан, что составляет более половины от общего числа заемщиков. «В то же время, согласно данным открытых источников, доля граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 8,6% (4,7% в 2021 году), а задолженность граждан по кредитным картам увеличилась на 20% с апреля по сентябрь 2023 года», — отмечает парламентарий.
В пояснительной записке к документу говорится, что увеличение размера кредита приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняет их в долговую яму. В случаях, когда такая опция предусмотрена договором, банки «фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию, что кажется недопустимым», указывается в материалах.
Положения законопроекта не ограничивают возможность увеличения кредитного лимита, они направлены на то, чтобы сделать эту процедуру более прозрачной для граждан, а подход к этому вопросу более обдуманным, подчеркивается в сопроводительных документах.
Позиция кабмина
Документ в целом получил положительную оценку правительства России, однако одно из положений проекта, как следует из официального отзыва, нуждается в доработке. В кабмине указали на то, что лимит кредитования является одним из условий договора о займе, поэтому при регулировании вопроса о его увеличении целесообразно предусмотреть обязанность сторон не заключать новый договор, а вносить изменения в индивидуальные условия уже имеющегося.
Автору инициативы предлагается учесть это замечание.