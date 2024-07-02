Хруст купюр. Россияне рассказали, как и зачем покупают валюту

Большинство россиян (78%) следят за курсами валют. Основной валютой, на которую они ориентируются, остается американский доллар (71%). На втором месте (56%) — евро, на третьем — юань (17%).
При этом только каждый третий участник исследования планирует покупать валюту (33%), а больше половины (53%) в ближайшее время такую покупку для себя не рассматривают.
Как показали результаты опроса, чаще всего россияне покупают валюту для туристических поездок (51%) и для формирования накоплений (41%).
Участники опроса больше всего предпочитают покупать иностранную валюту в наличных деньгах (57%) и в виде средств на счете в банке (7%). Чаще всего — в 54% случаев — они это делают в отделениях банка и в обменниках (18%).
Из проблем, которые россияне испытывают при покупке валюты, наиболее частыми называют невыгодный курс (42%) и отсутствие купюр в обменниках (14%). Каждый четвертый (26%) респондент не сталкивался с какими-либо неудобствами при покупке валюты.
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