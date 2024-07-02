«Газпром нефть» увеличила налоговые отчисления в I квартале на 57%

«По результатам работы в первом квартале мы увеличили налоговые отчисления на 57% к показателям первого квартала 2023 года», — сказал он.
Дюков отметил, что 2023 год был успешным для «Газпром нефти», достойные результаты компания продемонстрировала и в первом квартале 2024 года. «Компания стабильно работает, обеспечивая нефтью и нефтепродуктами потребителей как на внутреннем рынке, так и на рынках других стран. Конечно, приоритетом для нас является обеспечение внутреннего рынка», — подчеркнул он.
Глава «Газпром нефти» также обратил внимание, что российская экономика демонстрирует высокие темпы роста, растет потребление нефтепродуктов, смазочных и битумных материалов, нефтехимической продукции. «Как отрасль в целом, так и компания “Газпром нефть”, на это реагируем, увеличиваем объемы производства и объемы поставок на внутренний рынок», — продолжил Дюков. По его словам, это позволяет улучшать финансовые показатели и увеличивать налоговые отчисления в бюджет.
О трудноизвлекаемых запасах
Компания также увеличила долю трудноизвлекаемых запасов в добыче компании до 65%, отметил он.
«Очень важное направление работы для нас — это разработка технологий и освоение трудноизвлекаемых запасов. В доле добычи компании трудноизвлекаемые запасы сейчас составляют уже 65%, почти 70%», — сказал он.
Дюков отметил, что «Газпром нефть» ставит перед собой задачу не только стабильно работать, но и активно развиваться. «Для этого реализуется инвестиционная программа в добыче. В апреле мы ввели в промышленную эксплуатацию третий блок Уренгойского месторождения, идет освоение ряда крупных месторождений в Арктике, в Восточной Сибири», — пояснил глава компании.
Кроме того, по его словам, важным направлением работы компании является переработка нефти. Дюков напомнил, что в прошлом году «Газпром нефть» завершила модернизацию крупнейшего в стране НПЗ — Омского НПЗ. «В настоящий момент это, по сути, новый нефтеперерабатывающий завод с глубиной переработки 99%, 90% установок — это уже новые установки», — рассказал он.
Глава «Газпром нефти» также добавил, что в следующем году завершится полномасштабная модернизация Московского НПЗ. «Соответственно, глубина [переработки] достигнет также 99%», — заключил Дюков.