«Газпром нефть» увеличила налоговые отчисления в I квартале на 57%

Дюков отметил, что 2023 год был успешным для «Газпром нефти», достойные результаты компания продемонстрировала и в первом квартале 2024 года. «Компания стабильно работает, обеспечивая нефтью и нефтепродуктами потребителей как на внутреннем рынке, так и на рынках других стран. Конечно, приоритетом для нас является обеспечение внутреннего рынка», — подчеркнул он.