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«Газпром нефть» увеличила налоговые отчисления в I квартале на 57%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. «Газпром нефть» в первом квартале 2024 года увеличила налоговые отчисления на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава компании Александр Дюков на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

«По результатам работы в первом квартале мы увеличили налоговые отчисления на 57% к показателям первого квартала 2023 года», — сказал он.

Дюков отметил, что 2023 год был успешным для «Газпром нефти», достойные результаты компания продемонстрировала и в первом квартале 2024 года. «Компания стабильно работает, обеспечивая нефтью и нефтепродуктами потребителей как на внутреннем рынке, так и на рынках других стран. Конечно, приоритетом для нас является обеспечение внутреннего рынка», — подчеркнул он.

Глава «Газпром нефти» также обратил внимание, что российская экономика демонстрирует высокие темпы роста, растет потребление нефтепродуктов, смазочных и битумных материалов, нефтехимической продукции. «Как отрасль в целом, так и компания “Газпром нефть”, на это реагируем, увеличиваем объемы производства и объемы поставок на внутренний рынок», — продолжил Дюков. По его словам, это позволяет улучшать финансовые показатели и увеличивать налоговые отчисления в бюджет.

О трудноизвлекаемых запасах

Компания также увеличила долю трудноизвлекаемых запасов в добыче компании до 65%, отметил он.

«Очень важное направление работы для нас — это разработка технологий и освоение трудноизвлекаемых запасов. В доле добычи компании трудноизвлекаемые запасы сейчас составляют уже 65%, почти 70%», — сказал он.

Дюков отметил, что «Газпром нефть» ставит перед собой задачу не только стабильно работать, но и активно развиваться. «Для этого реализуется инвестиционная программа в добыче. В апреле мы ввели в промышленную эксплуатацию третий блок Уренгойского месторождения, идет освоение ряда крупных месторождений в Арктике, в Восточной Сибири», — пояснил глава компании.

Кроме того, по его словам, важным направлением работы компании является переработка нефти. Дюков напомнил, что в прошлом году «Газпром нефть» завершила модернизацию крупнейшего в стране НПЗ — Омского НПЗ. «В настоящий момент это, по сути, новый нефтеперерабатывающий завод с глубиной переработки 99%, 90% установок — это уже новые установки», — рассказал он.

Глава «Газпром нефти» также добавил, что в следующем году завершится полномасштабная модернизация Московского НПЗ. «Соответственно, глубина [переработки] достигнет также 99%», — заключил Дюков.