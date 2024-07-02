Экспорт СПГ быстрее всего растет в страны ЕС

Российские СПГ-заводы снизили экспорт в июне на 3,7% год к году, до 2,3 млн тонн. Из этих объектов 1,44 млн тонн СПГ ушли в Европу, 0,68 млн тонн — в страны Азии, 0,22 млн тонн еще не номинированы, следует из данных аналитической компании Kpler. За первое полугодие экспорт СПГ вырос на 2,7% относительно аналогичного периода прошлого года, до 16,79 млн тонн.
Экспорт СПГ из РФ остается на стабильно высоком уровне, несмотря на стремление ЕС заместить поставки из РФ на фоне военных действий на Украине. ЕС впервые ввел санкции в отношении поставок СПГ из РФ в конце июня, запретив по истечении девяти месяцев перевалку в своих портах для поставок в третьи страны, например в Китай и Индию. Это должно привести к увеличению доли российского СПГ в Европе. Также были запрещены инвестиции в новые СПГ-проекты в РФ и поставки СПГ на терминалы ЕС, не подключенные к газотранспортной системе, что отсекло поставки в Финляндию и Швецию (см. «Ъ» от 24 июня).
В целом за первое полугодие отгрузки в страны ЕС и Турцию с российских СПГ-заводов выросли на 6,3%, до 9,7 млн тонн. За этот период сильнее прочих нарастила закупки СПГ из РФ Франция — на 86,8%, до 3,2 млн тонн. Второй крупнейший покупатель российского СПГ в ЕС — Бельгия, увеличившая закупки на 0,5%, до 2,94 млн тонн, Испания, занимавшая первое место среди покупателей российского СПГ в ЕС в 2023 году, в первом полугодии 2024 года снизила закупки СПГ из РФ на 14,6%, до 2,55 млн тонн. Экспорт СПГ из РФ в Китай за шесть месяцев упал на 11,4%, до 2,5 млн тонн, в Японию — на 8,6%, до 2,77 млн тонн.
С плохо функционирующим Панамским каналом — когда Красное море из-за атак хуситов все еще закрыто для поставок СПГ, и, соответственно, поставки с Ближнего Востока крайне длительны — удобная логистика «Ямал СПГ» играет крайне важную роль, замечает Виктор Катона из Kpler. «Атлантический регион стал полагаться на те варианты поставок, которые легко доступны. Особенно это справедливо для Франции, ведь газовозы могут доставить сжиженный газ до потребителя за девять-десять дней», — говорит он.
СПГ-проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ» в июне нарастил отгрузки на 21% год к году, до 1,68 млн тонн. На динамике может сказываться начало летних ремонтов на площадке в июне 2023 года. В январе—июне 2024 года экспорт с завода вырос на 6,4%, до 10,68 млн тонн.
В июне сильно снизился экспорт с проекта «Сахалин-2» «Газпрома» — на 43%, до 0,511 млн тонн. С 20 июня отгрузки с площадки не производятся, следует из данных Kpler, что может указывать на начало плановых технических ремонтов. Официально оператор проекта «Сахалинская энергия» сроки остановов ранее не анонсировал. На запрос «Ъ» о причинах и сроках прекращения отгрузок компания не ответила. В январе—июне экспорт «Сахалина-2» снизился на 6%, до 4,92 млн тонн.
Среднетоннажная площадка «Газпрома» «Портовая СПГ» в июне сократила отгрузки на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 0,067 млн тонн. В январе—июне с площадки экспортировано 0,795 млн тонн, что на 8% больше, чем в прошлом году. Среднетоннажный завод НОВАТЭКа и Газпромбанка «Криогаз-Высоцк» в июне нарастил отгрузки на 18,3% год к году, до 0,062 млн тонн СПГ, в январе—июне — на 19%, до 0,39 млн тонн.
Независимый эксперт Александр Собко считает, что рост экспорта за полугодие отражает мягкость новых санкций в отношении российского СПГ. От их введения для участников рынка, по его мнению, мало что поменяется, так как нет необходимости перенастраивать логистику. «Напротив, импорт в ЕС становится предпочтительней перевалки и реэкспорта, которые в ближайшие месяцы окажутся запрещены», — говорит он.
С открытием навигации по Севморпути продолжительность поставок в Азию из Сабетты сильно снижается. Спрос на СПГ в странах АТР сейчас силен из-за аномальной жары в регионе, в то же время в Европе он пока довольно вялый из-за высоких запасов в хранилищах (77%, по данным на 29 июня).
Спотовые цены на СПГ с поставкой в июне отличались в ЕС и в северо-западной Азии менее чем на $1 за MMBtu — эта сумма не компенсирует разницу в транспортных расходах, чтобы перенаправлять большие объемы в АТР, указывает господин Собко. «Характерно, что экспорт в Китай с проекта “Ямал СПГ” оказывается значительно меньше, чем объем контракта с CNPC, то есть компании выгоднее перепродавать часть своего СПГ на другие, вероятно, европейские рынки», — замечает аналитик.