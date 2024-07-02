Экспорт СПГ быстрее всего растет в страны ЕС

В целом за первое полугодие отгрузки в страны ЕС и Турцию с российских СПГ-заводов выросли на 6,3%, до 9,7 млн тонн. За этот период сильнее прочих нарастила закупки СПГ из РФ Франция — на 86,8%, до 3,2 млн тонн. Второй крупнейший покупатель российского СПГ в ЕС — Бельгия, увеличившая закупки на 0,5%, до 2,94 млн тонн, Испания, занимавшая первое место среди покупателей российского СПГ в ЕС в 2023 году, в первом полугодии 2024 года снизила закупки СПГ из РФ на 14,6%, до 2,55 млн тонн. Экспорт СПГ из РФ в Китай за шесть месяцев упал на 11,4%, до 2,5 млн тонн, в Японию — на 8,6%, до 2,77 млн тонн.