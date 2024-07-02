Эксперт раскрыла, с чего стоит начинать свое дело

Оцените свой потенциал. Как вы будете работать с недостатками и максимально использовать все возможности, опираясь на сильные стороны своего продукта. Продумайте, как именно вы будете продвигать свои товары или услуги, обратите внимание на то, как это делают ваши конкуренты.