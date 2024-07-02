BYD сократил разрыв с Tesla по продажам электромобилей

В первом квартале Tesla продала на 86 тыс. электромобилей больше, чем BYD. Однако у Tesla в первом квартале продажи электромобилей упали на 8,5%, во втором квартале — на 4,8%. Во втором квартале американская компания продала 443,9 тыс. электромобилей. И как отмечает Reuters, это был первый случай, когда продажи электромобилей Tesla сокращались два квартала подряд. Это обусловлено жесткой конкуренцией на китайском рынке и замедлением спроса на Tesla из-за наличия более бюджетных вариантов. В то же время BYD стабильно наращивает продажи своих электромобилей. К примеру, продажи популярной модели NIO во втором квартале выросли вдвое — было продано 57,3 тыс. таких электромобилей.