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BYD сократил разрыв с Tesla по продажам электромобилей

Крупнейший китайский производитель электромобилей BYD во втором квартале продал чуть более 426 тыс. электромобилей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечает агентство Reuters, число проданных BYD электромобилей всего на 18 тыс. меньше, чем продала за квартал компания Tesla, главный конкурент китайского производителя. По итогам 2023 года BYD опередила Tesla по общим продажам электромобилей.

Источник: BYD

В первом квартале Tesla продала на 86 тыс. электромобилей больше, чем BYD. Однако у Tesla в первом квартале продажи электромобилей упали на 8,5%, во втором квартале — на 4,8%. Во втором квартале американская компания продала 443,9 тыс. электромобилей. И как отмечает Reuters, это был первый случай, когда продажи электромобилей Tesla сокращались два квартала подряд. Это обусловлено жесткой конкуренцией на китайском рынке и замедлением спроса на Tesla из-за наличия более бюджетных вариантов. В то же время BYD стабильно наращивает продажи своих электромобилей. К примеру, продажи популярной модели NIO во втором квартале выросли вдвое — было продано 57,3 тыс. таких электромобилей.

Алена Миклашевская